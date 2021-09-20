　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

古巴2歲以上兒童「大規模接種」　疫苗覆蓋率達90％就開學

▲▼古巴9月開始為2歲以上兒童接種新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲古巴9月開始為2歲以上兒童接種新冠疫苗，護士頭戴卡通人物的髮箍緩解孩子的緊張感。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

世界多國青少年疫苗接種開跑，古巴領先全球在9月即開始為2歲以上孩童施打新冠疫苗，以重新開放學校和經濟。美國有線電視新聞網（CNN）就報導，雖然兒童接種計畫並非強制性，但許多家長紛紛帶著孩子打疫苗，光是CNN受邀拍攝的一家診所一天就有超過230名3到5歲兒童接種。

報導指出，古巴9月成為世界上首個為2歲以上兒童大規模接種的國家，包含CNN在內等媒體受邀至首都哈瓦那（La Habana）一家醫院拍攝，當天就有超過230名3到5歲兒童施打古巴國產的「主權二號」（Soberana 02）新冠疫苗。一名母親提潔拉絲（Laura Tijeras）帶著4歲女兒艾妮索（Anisol）接種第1劑後說，「我鬆了一口氣，很多人接種疫苗仍然患病，我們現在有更強的保護力了。」

古巴衛生部長米蘭達（Jose Portal Miranda）本月表示，過去數月古巴兒童族群的新冠染疫人數令人擔憂，許多嚴重或危及生命的兒科患者都是新生兒。報導稱，病例激增導致古巴取消了學校於9月初開學的規劃，對多數的古巴人而言，家庭上網仍是昂貴的奢侈消費，孩子只能透過電視教育頻道來學習，導致許多父母抱怨自己孩子的學習程度因此落後。

官員表示，大規模為兒童接種現已納入疫苗計畫，目標讓90％以上古巴國人接種疫苗後在11月中旬開放國際旅客入境，在此之前，不太可能讓學校重新開學。教育部副部長表示，接種疫苗不是學童回歸校園的必要條件，但政府呼籲古巴家庭帶孩子接種疫苗，「我們有100％產於古巴的新冠疫苗。」

據報導，目前古巴監管機構已批准使用3款國產疫苗，古巴科學家認為這些疫苗預防重症與死亡非常有效，儘管部分人士批評政府對疫苗項目過於保密，但上周已向世衛組織提交數據以申請認證。也有人認為疫苗短缺之下，應優先為老年人或基礎疾病患者等高風險族群接種，而非兒童，但古巴醫生Auroly Otaño Orteaga則說，「打了疫苗，他們就有免疫力，不會出現嚴重併發症，也不會死於染疫。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
韓女打「AZ+BNT」爆心肌炎　被迫換心躺ICU快2個月
快訊／國道1號3車連環撞！　車陣回堵5公里
「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界！　出道作尺度全開
許藍方罕見強硬嗆爆網友！　700字反擊超酸
真子公主放棄皇籍嫁「軟飯男」　入住月租13萬↑高級公寓
國5塞爆！釣出苦主「凌晨才爬過，很煎熬」　崩潰車速曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

做公益「全身脫光」！天體海灘820人裸泳　她被看光嗨喊：超棒的

她混打AZ+BNT爆心肌炎　1天急惡化「換心」！夫淚訴：躺ICU快2個月

北韓閱兵式「全員沒戴口罩」爆群聚感染！　16人呼吸困難緊急送院

轉職1個月就遇欠薪　他怒開40噸怪手「暴力狂插」整排公司車

正妹YouTuber離奇失蹤！和未婚夫甜蜜出遊驚傳家暴　遺體疑尋獲

24歲女夜跑竟在草叢醒來！她秒報警「被性侵」　驗傷後劇情神反轉

古巴2歲以上兒童「大規模接種」　疫苗覆蓋率達90％就開學

橘紅熔岩直衝高空！西班牙火山50年來首爆發　5000人緊急撤離

金正恩「處女歡樂組」超慘！嫩妹如被淘汰　秒發配白頭山打入冷宮

「法國早知道原因」澳總理捍衛潛艦交易取消決定：國家利益擺第一

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

高瀚宇模仿言承旭「淡定語氣」超傳神！　陳小春也中槍...「謎之表達能力」滿頭問號XD

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

做公益「全身脫光」！天體海灘820人裸泳　她被看光嗨喊：超棒的

她混打AZ+BNT爆心肌炎　1天急惡化「換心」！夫淚訴：躺ICU快2個月

北韓閱兵式「全員沒戴口罩」爆群聚感染！　16人呼吸困難緊急送院

轉職1個月就遇欠薪　他怒開40噸怪手「暴力狂插」整排公司車

正妹YouTuber離奇失蹤！和未婚夫甜蜜出遊驚傳家暴　遺體疑尋獲

24歲女夜跑竟在草叢醒來！她秒報警「被性侵」　驗傷後劇情神反轉

古巴2歲以上兒童「大規模接種」　疫苗覆蓋率達90％就開學

橘紅熔岩直衝高空！西班牙火山50年來首爆發　5000人緊急撤離

金正恩「處女歡樂組」超慘！嫩妹如被淘汰　秒發配白頭山打入冷宮

「法國早知道原因」澳總理捍衛潛艦交易取消決定：國家利益擺第一

正妹體驗輕航機慘遭飛行教官摸胸　法院判他拘役45天再賠12.9萬

「人生要後悔的事太多了」　《俗女2》嘉玲爸曝「暈船真相」老婆淚崩

甜瓜邁入第19季還能飛！　安東尼大秀小車輪、空接爆扣美技

觀光區省道湧車潮！福隆、蘭陽博物館塞爆　公總籲「改去他處」

做公益「全身脫光」！天體海灘820人裸泳　她被看光嗨喊：超棒的

她混打AZ+BNT爆心肌炎　1天急惡化「換心」！夫淚訴：躺ICU快2個月

借住家中同睡一床！女志工強摸12歲少女　還問：都濕了幹嘛狡辯

蔡政府砸10億幫農民　王鴻薇：只會拿納稅錢擦屁股

香港學生組織「賢學思政」2成員被捕

爭產爆家庭失和！鬱男爬百齡橋護欄輕生　勇警奮力抱下救命

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

國際熱門新聞

地鐵驚見「肚兜辣妹坐人肉椅」　照片曝光釣出本尊

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

北韓18歲女兵遭長官性侵2年　懷孕被拉去密醫墮胎

小六童領補助帳戶多34億！家長查款看傻

金正恩「處女歡樂組」如被淘汰　秒發配白頭山打入冷宮

開啟iPhone這功能　AirPods秒變「抓姦神器」

63隻企鵝突然暴斃　疑遭蜜蜂圍攻

IS新娘後悔了　名嘴一句話酸爆

東奧鮮肉好手全裸電愛！手淫照遭釣出

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

中國禁台灣釋迦蓮霧　日網嗨：請出口給我們

點蠟燭洗泡泡浴　4歲童燒成火球

孩子同學和女兒好像　母驚覺：是我親生的

韓疫苗副作用3天1.2萬件！這牌累計死亡最多

更多熱門

相關新聞

潔哥怒PO「脫罩餵奶」照反擊

潔哥怒PO「脫罩餵奶」照反擊

「鄉民女神」潔哥日前在臉書曬出遊照，卻被網友抓包「沒戴口罩」而被批評，她怒轟「正義魔人真的很煩」，事後還PO一張「脫罩餵奶」照片反擊！

美有錢人瘋驗疫苗抗體　專家揭2大風險

美有錢人瘋驗疫苗抗體　專家揭2大風險

不二坊重啟現場排隊　9點不到上百人排隊搶買

不二坊重啟現場排隊　9點不到上百人排隊搶買

《王冠》吉蓮安德森2度奪獎

《王冠》吉蓮安德森2度奪獎

中秋爆新個案！英返台女學生「陰轉陽」

中秋爆新個案！英返台女學生「陰轉陽」

關鍵字：

古巴新冠疫苗兒童疫苗兒童接種COVID-19主權二號新冠肺炎世界疫情美洲要聞

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華直播「激吻法拉利姐」！26秒震撼畫面曝光

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

直擊吳宗憲兒帶女友回家過夜！

直播主「271萬抽天堂M」結果烙賽　遊戲橘子火速自改機率公告

金剛雞翅「一支40」被嫌貴　本尊高EQ親解答

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面