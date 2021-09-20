古巴2歲以上兒童「大規模接種」　疫苗覆蓋率達90％就開學

▲古巴9月開始為2歲以上兒童接種新冠疫苗，護士頭戴卡通人物的髮箍緩解孩子的緊張感。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

世界多國青少年疫苗接種開跑，古巴領先全球在9月即開始為2歲以上孩童施打新冠疫苗，以重新開放學校和經濟。美國有線電視新聞網（CNN）就報導，雖然兒童接種計畫並非強制性，但許多家長紛紛帶著孩子打疫苗，光是CNN受邀拍攝的一家診所一天就有超過230名3到5歲兒童接種。

報導指出，古巴9月成為世界上首個為2歲以上兒童大規模接種的國家，包含CNN在內等媒體受邀至首都哈瓦那（La Habana）一家醫院拍攝，當天就有超過230名3到5歲兒童施打古巴國產的「主權二號」（Soberana 02）新冠疫苗。一名母親提潔拉絲（Laura Tijeras）帶著4歲女兒艾妮索（Anisol）接種第1劑後說，「我鬆了一口氣，很多人接種疫苗仍然患病，我們現在有更強的保護力了。」

古巴衛生部長米蘭達（Jose Portal Miranda）本月表示，過去數月古巴兒童族群的新冠染疫人數令人擔憂，許多嚴重或危及生命的兒科患者都是新生兒。報導稱，病例激增導致古巴取消了學校於9月初開學的規劃，對多數的古巴人而言，家庭上網仍是昂貴的奢侈消費，孩子只能透過電視教育頻道來學習，導致許多父母抱怨自己孩子的學習程度因此落後。

官員表示，大規模為兒童接種現已納入疫苗計畫，目標讓90％以上古巴國人接種疫苗後在11月中旬開放國際旅客入境，在此之前，不太可能讓學校重新開學。教育部副部長表示，接種疫苗不是學童回歸校園的必要條件，但政府呼籲古巴家庭帶孩子接種疫苗，「我們有100％產於古巴的新冠疫苗。」

據報導，目前古巴監管機構已批准使用3款國產疫苗，古巴科學家認為這些疫苗預防重症與死亡非常有效，儘管部分人士批評政府對疫苗項目過於保密，但上周已向世衛組織提交數據以申請認證。也有人認為疫苗短缺之下，應優先為老年人或基礎疾病患者等高風險族群接種，而非兒童，但古巴醫生Auroly Otaño Orteaga則說，「打了疫苗，他們就有免疫力，不會出現嚴重併發症，也不會死於染疫。」

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