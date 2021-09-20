鍾南山團隊︰囓齒動物可能是新冠中間宿主　病毒難在人群中滅絕

▲大陸中國工程院院士鍾南山。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國工程院院士鍾南山牽頭的研究團隊近日發表最新論文，指嚙齒動物可能是SARS病毒（SARS-CoV）和新冠病毒（SARS-CoV-2）向人傳播的中間宿主，「若研究的結論正確，老鼠作為中間宿主成為事實，貓、老鼠等與人類密切接觸動物攜帶冠狀病毒並進行傳播，那麼，冠狀病毒在人群中將難以滅絕。」

根據陸媒報導，研究團隊由鍾南山牽頭、專職於過敏反應與免疫研究的呼吸疾病國家重點實驗室、廣州醫科大學附屬第二醫院陶愛林教授組織，於近日在Healthcare雜誌發表了題為《SARS-CoV-2： Origin， Intermediate Host and Allergenicity Features and Hypotheses》的論文。

該研究試圖破解新冠病毒的中間宿主來源和過敏原性，以及這種病毒是如何出現的，它將如何及何時消失。結果顯示，囓齒動物可能是SARS-CoV和SARS-CoV-2向人傳播的中間宿主。

為了確定人SARS-CoV-2的中間宿主，研究者以人SARS-CoV-2刺突糖蛋白的滑動肽為掃描窗，對整個生物數據庫進行了掃描和比對。結果表明，有17個鼠源性多肽片段與人SARS-CoV-2刺激性糖蛋白完全匹配。研究者進一步在NCBI BLAST參考蛋白文庫和非冗餘蛋白序列文庫中驗證了這些片段，結果顯示有7個片段是大鼠特異性多肽，只存在於小鼠數據庫（Mus或Rattus）而不存在於其他哺乳動物數據庫。

通過對蛋白質文庫的整體蛋白質組學掃描，發現特徵片段HAIHVSGT在褐家鼠和小鼠中特異存在。因此，囓齒動物可能是SARS-CoV和SARS-CoV-2向人傳播的中間宿主。

研究通過對新型病毒的刺突蛋白的滑動序列片段進行全面的氨基酸序列分析，證實蝙蝠是新型冠狀病毒SARS-CoV-2的天然宿主，再通過囓齒動物傳遞給人類。

研究者結合該實驗室在2011至2012年對SARS病毒抗體的群體調查數據，認為：冠狀病毒在人群中存在，在全體人群成功免疫之前，不會在人群中消失。如果該研究的結論正確，老鼠作為中間宿主成為事實，貓、老鼠等與人類密切接觸動物攜帶冠狀病毒與並進行傳播，那麼，冠狀病毒在人群中將難以滅絕。

研究者建議，採用過敏原性弱化了的弱病毒進行提前免疫方能抵禦強病毒，天花與牛痘的實例就是這一措施的重要實證。全基因組抗原均進行了過敏原性弱化後的疫苗將是安全的、有效的疫苗，這將是未來新冠疫苗的新目標。

其次，建議聯合監測特殊氣象因素的變化和病毒變異，並早期接種低過敏原性病毒，將是對抗該病毒的理想預防方式。