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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨提案要求向美國政府要疫苗　柯建銘：不要再有疫苗口水

▲▼立法院臨時會 朝野協商中央政府預算 待審查各單位主管及幕僚大集合等待 游錫堃 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、林銘翰／台北報導

立法院17日開議，國民黨團提案要求衛福部、外交部及駐美代表處應向美國政府及莫德納公司要求疫苗儘速到貨，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘受訪說，國家整個行政團隊天天都在找疫苗，呼籲國民黨理性面對、不要再有疫苗口水，明天將直球對決，「應該贊成的我們會贊成，該反對的我們會反對」。

國民黨團提案要求，行政院應責成衛福部、外交部及駐美代表處，積極向美國政府及莫德納公司表達我方購買的疫苗能儘速到貨，並請美國政府協調，以解決數百萬國人屆期應接種第二季莫德納疫苗，卻無疫苗接種的窘境。

對此，柯建銘受訪表示，國家整個行政團隊天天都在找疫苗，民進黨有可能放著疫苗不追嗎？「他急我們也急」，民眾尚未施打第二劑疫苗，一定會造成執政黨的壓力，這也是執政黨無可迴避的責任。

柯建銘直言，採購疫苗過程中有很多人在努力，但全世界沒有一個國家，像國民黨這樣對立、扯後腿，立法院新會期即將開議，不應該只花心思做無謂的對立，應該很理性地面對，呼籲不要再有疫苗口水，「既然都同意專案報告了，為什麼還要搞一個決議文？整個國家已經努力多久了，通過一個決議文，疫苗就會來嗎？」

此外，針對民眾黨團提出3案，要求行政院長蘇貞昌針對勞保改革、非洲豬瘟疫情與進口萊豬對台灣經濟產業衝擊影響進行專案報告，以及成立太魯閣事故調閱委員會，柯建銘表示，既然已經有朝野協商，明天就是直球對決、照程序來處理，「應該贊成的我們會贊成，該反對的我們會反對」，行政團隊也應該接受挑戰。

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