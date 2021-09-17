立法院開議蘇貞昌報告「3+11」　藍要爭取尊嚴、綠稱直球對決

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立法院明開議藍綠甲動備戰　蘇貞昌先闖「3+11」第一關

▲▼立法院施政總質詢,行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌將赴立法院進行專案報告。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院17日開議，邀請行政院長蘇貞昌提出國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告，藍綠黨團均祭出甲級動員令備戰。國民黨立院黨團書記長陳玉珍受訪說，希望蘇揆為該決策道歉，將做「爭取國人尊嚴」的行動；民進黨立院黨團總召柯建銘則說，開議第一天不需要這麼賤拔弩，反正就是直球對決，照程序來處理。

陳玉珍表示，蘇貞昌至今未對「3+11」道歉，希望行政院專案報告確實說明決策過程，不要又是虛晃一招。至於若蘇揆未公開道歉，國民黨團是否杯葛不讓蘇揆上台？陳說，「我們會做爭取國人尊嚴的事。」

柯建銘則呼籲，採購疫苗過程中有很多人在努力，但全世界沒有一個國家，像國民黨這樣對立、扯後腿，立法院新會期即將開議，不應該只花心思做無謂的對立，應該很理性地面對，呼籲不要再有疫苗口水。

針對開議日議程，柯建銘表示，既然已經有朝野協商，就是直球對決、照程序來處理，「應該贊成的我們會贊成，該反對的我們會反對」，行政團隊也應該接受挑戰。

此外，國民黨團16日舉行立法實務研討會，討論新會期優先法案，陳玉珍說明，將聚焦5歲幼兒教育義務化、攸關解決少子化問題的《優生保健法》修法、修《運動發展條例》提高企業捐贈運動抵稅比例，以及《動物保護法》、《跟蹤騷擾防治法》修法等議題。

另對立法院新會期將選舉新召委，陳玉珍補充，希望在野黨團可以一起合作，監督蠻橫鴨霸的執政黨，也讓各委員會議事進行不至於偏廢；柯建銘說明，已經向台灣民眾黨團提過，對方說要開黨團會議決定，他也表示尊重。

根據立法院議程規劃，蘇貞昌9月17日將提出「3+11」專案報告；9月22日將再提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告；9月23日率部會首長報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」後，9月24日才會進行施政報告及總質詢。

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關鍵字：

蘇貞昌柯建銘陳玉珍

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