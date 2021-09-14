不挺竹竹合併　趙少康批林智堅亂點鴛鴦譜「想再選大新竹市長」

▲趙少康批林智堅提竹竹合併為不能連任解套。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

新竹市長林智堅日前提出新竹縣市的合併議題，引起各界討論。中廣董事長趙少康14日臉書發文批評，林智堅亂點竹竹鴛鴦譜「為自己不能參選連任解套」，同時表示若要解決資源分配不均問題，修改財劃法比台灣遍地都是直轄市更有效果。

趙少康批評，選舉花招無奇不有，連縣市合併都成為參選手段之一，台灣政壇亂象真是層出不窮。最近新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格議題，被認為是林智堅原想跳去桃園參選，但民調一直起不來，乾脆亂點竹竹合併的鴛鴦譜 ，讓自己能再參選大新竹市長，為自己不能參選連任解套。

趙少康認為，為了獲得更多預算和人員，與其各縣市搶著升格，不如直接修改財政收支劃分法，徹底解決縣市資源分配不公的老問題。現行財劃法已經施行22年，在各縣市角力下，不論哪個修正版本都遇到強大阻礙，難以完成修訂。

趙少康強調，解決這個問題，只要修改財劃法，不管縣市大小，都用直轄市的觀念分配資源就好了，總比台灣遍地都是直轄市，最後空有升格的表象，實質資源卻不變更有效果。

趙少康質疑，為了讓林智堅一個人可以變個方法繼續參選竹竹升格後的直轄市長，居然搞出新花樣來，民進黨團總召柯建銘甚至不避諱的說，為了排除竹竹人口加總只有102萬多人，不到升格直轄市門檻125萬人的問題， 可以協助修法降低門檻 ，還打包票遊說立委支持，這樣大喇喇地因人設事，挾執政優勢視法規於無物，真是印證了民進黨「什麼話都敢說、什麼事都敢做」的「蝦米攏母驚」。