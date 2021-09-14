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柯建銘稱「公投挫敗是台灣災難」惹議　蔡壁如：威脅勒索台灣人民

▲▼ 柯文哲出席「北市防疫 感謝有你」 防疫團隊感恩儀式-蔡壁如。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬、護藻礁、重啟核四、公投綁大選4大公投案將在年底投票，民進黨立院黨團總召柯建銘日前稱公投若挫敗「是台灣很大災難」，引發熱議。台灣民眾黨立委蔡壁如14日批評，柯建銘拿台灣威脅民眾，是將人民當作「次等公民」，心態傲慢，並指人民才是民主社會的主人，威脅與勒索不是政治人物該有的行為。

柯建銘上周在出席經濟學者王塗發新書發表會時表示，12月18日台灣將面臨公投，大家都知道不能輸、非常重要，若在此挫敗的話，那是台灣很大災難，還要面對2025非核家園政策是否能做到，因此已找環保署討論「氣候變遷因應法」立法。

蔡壁如表示，民眾意志的展現怎麼會是災難？民進黨不等於台灣民眾才是主人，無論最後公投結果如何，都是民眾意志的展現，執政或在野必須尊重與履行，這是民主的基本禮貌，「執政黨的立院總召是在拿『台灣』來威脅民眾嗎？」

蔡壁如指出，柯建銘高喊公投若是通過，台灣就輸了，「我想問問民進黨什麼時候等於台灣？執政黨立院總召竟然可以如此威脅人民，難道民眾的意見對掌權者一點都不重要？」柯建銘的這番言論，把「自己高高在上、人民是次等公民」的傲慢心態展露無遺、毫不掩飾，完全不把全體公民的共識，放在眼裡。

蔡壁如並稱，國民黨總愛說，輸了就是中華民國輸了，民進黨則是綁架台灣，她要說的是，沒有哪個政黨是這個國家、是這片土地的代言人，這是民主社會，人民才是主人，威脅與勒索不是政治人物該有的行為。

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