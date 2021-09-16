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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

合併大新竹是量身訂做？　林智堅：楊文科先提修法升格

▲▼林智堅談新竹縣市合併。（圖／翻攝《新聞不芹菜》）

▲林智堅談新竹縣市合併。（圖／翻攝網路節目《新聞不芹菜》）

記者杜冠霖／台北報導

日前新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格的議題，被質疑是為2022選舉鋪路，對此，林智堅表示，自己最初僅提出大新竹地區合併，是新竹縣長楊文科在臉書上發文，建議內政部修地方制度法調降人口門檻，以利新竹縣市合併並升格直轄市，「攻擊我因人設事，應該要先去檢視事件發生的時間序。」

民調顯示新竹縣市有超過7成民眾關注此項議題，贊成者也超過5成。對此，林智堅表示，他的倡議6號見報，當時僅盼大新竹地區合併，因為只是合併就不涉及修法問題，至於升格為直轄市的期待還只是放在心裡，「接受媒體專訪前並未向其他民進黨內同志溝通這件事，所以僅屬個人倡議，稱不上是主張。」

林智堅表示，自己提出倡議的同一天，楊文科在臉書上發文，建議內政部修地方制度法調降直轄市人口門檻，以利新竹縣市合併並升格直轄市；隔天楊文科再度發臉書文，內容寫到，是林智堅支持他所提出「新竹縣市合併升格為第七都」主張，且循此共識將邀集林智堅與大新竹地區的朝野立委們，共同商討如何修法。

林智堅強調，自己只是提出倡議，但無論是修法或合併升格為直轄市，其實第一時間都是楊文科提出明確主張後自己才附和，雖然這的確也是他想達成的目標，但也深知修法難度非常高，「國民黨攻擊我因人設事、量身訂做，實在應該要先去回頭檢視事件發生的時間序。」

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