農委會要向WTO提爭端解決　王定宇：彰顯台灣中國互不隸屬

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，農委會主委陳吉仲表示，將循正式管道向中方要求諮商，若30日前未獲正式回應，10月1日將向WTO提出爭端解決控訴。對此，民進黨立委王定宇認為，這對台灣來講有其國際意義，也彰顯台灣跟中國是互不隸屬的獨立關貿區域。

中國大陸海關總署19日以檢出介殼蟲為由，決定20日起暫停輸入台灣的釋迦及蓮霧，陳吉仲表示，農委會將循正式管道向中方要求諮商，若30日前中國相關單位對於台灣所提要求沒有正面回應，農委會將依照世界貿易組織（WTO）規範，10月1日正式向WTO提出爭端解決控訴。

王定宇20日受訪時表示，台灣政府向WTO提起仲裁，正式控告中國違反公平貿易原則，有人擔心會曠日費時、不了了之，但是根據世貿組織的SPS協定，提出仲裁不管是從雙邊協商，或者到最後的上訴法庭，都有限制時間，一定的時間內就要有結論。

王定宇指出，WHO在整個機制的設計，特別是在爭端解決小組的組成，以及爭端小組解決報告的提出，採取的是如果沒有辦法全體一致否決，「就視同通過」，所以不會不了了之，也不會遙遙無期。

王定宇說明，台灣政府提起控訴，除了維護國家利益及農民權益，更重要的是制止中國，再次採取不符合國際規範的「政治干預經濟」，先前澳洲針對紅酒提出仲裁，台灣也是採取一樣的方式，就是為了制止中國繼續進行這種不理性、違反國際規範的干預作為。

王定宇認為，這種不遵守自由貿易規範的負評越多，想要參加更高度自由化的國際組織，例如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），累積的負評越多，中國的困難度當然就要高，面對的挑戰也會更多。

王定宇強調，在世界衛生組織內，台灣以會員國的方式，對中國這個會員國提出控訴，「這對台灣來講，也有它國際的意義」，等於是向140個世貿組織會員國，彰顯台灣跟中國是互不隸屬的獨立關貿區域。

對於農民所遭受的損失，王定宇則說，農委會已經提出10億的協助解決預算，未來也將擴大內需、增加外購，「我們在鳳梨可以打敗中國無理的對待；在蓮霧跟釋迦，同樣可以幫助農民，穩定市場狀況、不遭受損失」。