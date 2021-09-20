釋迦被禁朱立倫批「抗中害台」　陳亭妃：說什麼鬼？檢討被害人

▲朱立倫。（資料照／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

中國大陸19日以台灣釋迦和蓮霧驗出介殼蟲為由，宣布20日起暫停進口。國民黨主席候選人朱立倫批評，民進黨抗中保台，還是抗中害台，請民進黨說清楚。對此，民進黨立委陳亭妃直言，「中共欺壓台灣人民，朱立倫卻跟著附和檢討被害人？」

「抗中喊口號，農民慘被套」朱立倫19日在臉書表示，曾呼籲政府一定要重視兩岸問題，不然下次就是芒果、釋迦或蓮霧，台灣的水果當然沒問題，介殼蟲只是藉口，現實就是政治因素，蔡政府「明白人裝糊塗」，不願面對、溝通和解決，苦的是農民。

朱立倫還說，民進黨說解方是新南向分散對大陸的依賴，那大陸禁止台灣水果進口，民進黨有什麼資格生氣，上次禁鳳梨，這次禁釋迦、蓮霧，下一次又會是什麼？蔡政府是抗中保台，還是抗中害台？民進黨請說清楚。

「我說天啊」陳亭妃19日晚間在臉書表示，國民黨主席選情告急讓朱立倫崩潰了？不然怎麼會選在這個關鍵時刻再度向中共展現忠誠？朱立倫都知道有病蟲害這件事是中共官方的藉口，問題還是出於政治考量上，中共以完全不存在的理由，嚴重污衊備受國際好評的台灣本土農產品，朱立倫不站在農民立場譴責中共沒關係，還反過來指責自己國家元首是抗中害台，是在說什麼鬼？

陳亭妃指出，中共動不動就以留島不留人、血洗台灣等口語威脅，動不動戰機、軍艦入侵我國領空、領海，做這樣動作的國家不是敵國是什麼？不是惡鄰居是什麼？我們的國家元首很有勇氣拒絕出賣人民尊嚴、拒絕向恐嚇慣犯妥協低頭並堅定抗中立場，這不是一個及格的台灣總統應該有的立場及主張嗎？卻被朱立倫嘲諷說是在害台灣，「難道帶頭向中共屈服投誠下跪的總統才是愛台灣嗎？檢討被害人到底是什麼心態，說真的我看不懂」。

陳亭妃提到，農產品外銷確實依賴中國市場，正因為過度依賴，將雞蛋放在同一個籃子裡，導致中共以此當作籌碼，威脅台灣人妥協，這才是台灣人需要正視、解決的事不是嗎？當今台灣政府在意的是台灣人的尊嚴，關心的是人民的生計，而朱立倫及國民黨在意的卻是習近平的臉色，是政治不是人民的生活，「有這種手臂向外彎的在野黨，真是台灣社會的不幸！」