台灣釋迦、蓮霧滯銷「全進國軍肚子？」　老鳥揭殘酷真相：不可能

▲中國大陸將暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，圖為示意圖。（圖／新北市農業局提供）

記者施怡妏／綜合報導

大陸海關總署繼鳳梨之後，19日再宣布暫停台灣釋迦、蓮霧進口，台灣外銷大陸前三大宗的水果都被禁，農委會主委陳吉仲昨（19日）表示「所有國人愛國心是無限的」，呼籲大家力挺農民購買，有網友表示，到時過剩的蓮霧跟釋迦，「是不是全會進到國軍的肚子裡？」就有人笑說「高級水果國軍吃不起」。

原PO在PTT發文，只要有農產品過剩，國軍都要幫忙吃掉，「鳳梨生產過剩三餐都是鳳梨，萊豬沒人吃，三餐都是萊豬」，現在蓮霧、釋迦禁止輸入到中國大陸，想必這次過剩的水果，一定又是進到國軍的肚子裡，「中華民國政府最照顧國軍了，這次是不是又要吃釋迦、蓮霧？」

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貼文一出，網友們表示，「高級水果耶，還嫌」、「這兩個比萊豬好很多」、「當兵時，吃過哈密瓜當西瓜嗑的」、「掃地仔吃不到那麼高級的貨」、「曾經嗑爆香瓜過，超爽」、「總比吃各種鳳梨菜餚好」、「國軍伙食費多少？能吃這種高檔貨嗎？」「還有高貴的高端疫苗可以打，真是賺」、「這個太貴了 國軍沒資格吃」。

▲網友們認為，釋迦跟蓮霧都是高級水果，對國軍來說福利。（圖／翻攝自PTT）

此外，也有網友好奇問，釋迦籽超多，而且軟軟爛爛的沒有口感，價格又很貴，連榨成果汁的價值都沒有，平常沒事根本不會買來吃，「很好奇真的有人愛吃釋迦嗎，鄉民們一年都吃幾顆釋迦？」

對此，網友們表示，一年幾乎吃不到1顆，「吃起來麻煩」、「太甜」、「不吃，別人送的勉強吃一下，不然放著要爛掉」、「送我都不吃」、「說實在很少吃，蓮霧還可以」、「老實說0」、「不太喜歡軟軟爛爛太甜的感覺」、「甜到膩又要一直吐子，只吃過一次」。其中，有網友力挺農民表示，「為了農民我一天可以吃一顆」。