統神3月就預言「今天禁鳳梨，明天禁釋迦」　鄉民一看全跪：真先知





▲統神神預言釋迦是下一個被禁的農產品。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大會）

記者施怡妏／綜合報導

繼鳳梨之後，中國大陸海關總署突宣布，因檢出「大洋臀紋粉蚧」，決定20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，有網友就發現，今年3月鳳梨遭中國禁止輸入時，知名實況主「統神（張嘉航）」在網路節目《鄉民大會》就提到「今天禁鳳梨，假設明天禁你那個釋迦，那後天呢？」驚呼「統神根本是先知」。

統神今年3月上網路節目《鄉民大會》，與台北市議員苗博雅辯論，提到關於台灣跟中國大陸之間的貿易關係，統神說「今天禁鳳梨，假設明天禁你那個釋迦，因為釋迦是第二大出口農產品嘛，那你今天救鳳梨，明天救釋迦，那後天呢？」甚至還嗆聲，「我真的呼籲對岸，要幹就來幹，反正我又沒有買台積電，有種就禁啊！」

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如今，中國大陸宣布，20日開始暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，有網友便翻出此影片，在PTT發文「亞洲統神是不是先知？」貼文一出，鄉民在留言串刷一排「太神啦」，「真先知」、「真的有料」、「有這麼多水果，居然能說中釋迦，太神啦」、「太神啦，實況不死鳥」、「統神真的是明白人阿」、「統神又贏了」、「台灣最有料的直播主」。





▲統神上網路節目《鄉民大會》與苗博雅辯論。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大會）





▲鄉民一片驚呼「太神了」。（圖／翻攝自PTT）

中國大陸海關總署動植物檢疫司19日上午發布「關於暫停台灣番荔枝和蓮霧輸入大陸的通知動植函〔2021〕52號」，聲稱今年以來，多次從台灣輸陸的釋迦和蓮霧檢出有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」 （Planococcus minor）。農委會主委陳吉仲19日下午開記者會表示，要代表所有農民表示「當然無法接受」，且批這是片面的暫停輸入，並不符合國際規範，後續將祭出10億在內外銷上幫助農民。