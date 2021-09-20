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金正恩「處女歡樂組」超慘！嫩妹如被淘汰　秒發配白頭山打入冷宮

▲▼金正恩,李雪主,歡樂組。（圖／朝鮮中央電視台）

▲北韓領導人金正恩（中）。（圖／朝鮮中央電視台）

記者王佩翊／編譯

北韓民眾原則上都必須就業，然而有時候北韓政府卻會因為人手不足，強迫人民到某個地點工作，也經常因此引發不滿。根據消息人士爆料，就連被戲稱為金正恩後宮的「歡樂組」也會面臨同樣情況，有部分歡樂組成員被淘汰後，竟直接被發配到極度偏遠的白頭山（長白山）上，猶如被打入冷宮。

《Daily NK日本》總編高英起引述北韓內部消息人士表示，有5名畢業於咸鏡北道清津師範大學史蹟學系的女性因為擁有姣好的外貌，被北韓勞動黨中央委員會第5課選為金正恩「歡樂組」的預備成員，然而卻因為某些理由被踢出名單，隨後更直接遭到勞動黨咸鏡北道委員以「黨內方針」為由，發配至白頭山工作。

事實上，白頭山距離她們原先所在的清津十分遙遠，且天氣極為寒冷，由於交通不便，與其他地區來往不易，因此也被稱為是北韓的「陸上孤島」。原本被選為歡樂組成員的這5名女性與其家屬對此極度不滿，但是如果不遵從黨內命令，就會被認定是反叛份子，因此只能「敢怒不敢言」。5人的父母更是無奈表示，「長得漂亮也是罪！」

▲▼李雪主時隔一年公開現身，與金正恩一同欣賞表演。（圖／朝中社）

▲勞動黨中央委員會第5課專門負責替金正恩管理、選拔「歡樂組」成員。（圖／朝中社）

對此，黨委員會卻表示，5人被派任的地區是白頭山的革命戰績地與革命歷史遺跡地，是金正恩本人會親自視察指導的重要一級單位，只有身分、身材、長相、成績等各項優異的人才能被派任至此，且因為是一級視察單位，因此有機會能靠近「元帥」金正恩，不但能加快入黨速度，還能拍攝合照，未來更容易嫁入好人家。

另一方面，勞動黨中央委員會第5課通常會到學校挑選14歲到25歲且外貌姣好的女性，並透過一年內3至4次的考驗與最終選拔，選出歡樂組成員。據悉，如果有曾經跟男性交往的經歷，一律會遭到淘汰。一般來說歡樂組的成員每年需要接受2次的身體檢查，而第一項檢查就是「處女檢查」，這些人必須經過約20個月的集體合宿，並同時接受各種訓練，還必須學會英文、日文、中文等，以便在日後接待外國人時可以應對。

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