北韓「處女歡樂組」5點大解密！金正恩只愛170↑白腿妹　「學校當后宮」直送豪宅當性奴

▲金正恩的綠皮專列。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

北韓日前炸毀南北韓聯絡辦公室，強硬的行為讓兩韓關係再度引發外界關注，更讓人在意的是，下達這次命令的人為北韓領導人金正恩的胞妹金與正，也不禁讓大家想問「金正恩在哪裡？」

金正恩先前神隱多日，外界更瘋傳他死亡的消息，還有外媒曾經用衛星攝影拍到他的綠皮專列停靠在元山附近，懷疑他人是否在附近的別墅待著，同時也讓該輛列車再度引起關注。據悉，這輛列車又被稱為「歡樂列車」，受國家徵召入選歡樂組的女孩大多為10幾歲，還得經過「處女鑑定」才能上車作陪，而南韓網站「Insight」也在近日以「金正恩下『歡樂組』的5大事實」為題，解密這輛神祕列車的內幕。

根據「Insight」報導，歡樂組成立的目的，顧名思義就是為了金正恩的「歡樂」所存在，2015年一名脫北女子接受英國鏡報的採訪時曾經說過，金正恩會派官員在北韓部分學校中，選取10幾歲的女學生當作性奴帶走，被選中的少女則會被帶往平壤周邊的豪華別墅工作。

該名女子還說道，「學校裡最漂亮，腿最白最長的女學生被選中帶走，然後成為了金正恩的性奴隸」，但若是侍寢中犯了錯誤或是意外懷孕，人就會無聲地被消失。

「金正恩下『歡樂組』的5大事實」第一點為「成員身高皆要滿170公分」，據悉金正恩較為偏好比自己高的女子，所以才將該條件列在選拔裡。第二點為「歡樂組的資格條件」，成員的年齡要介於14到25歲之間，一年內經過3至4次的考驗才會進行最終選拔，如果有曾經跟男性交往的經歷，一律會遭到淘汰。

These innocent women are sexual slaves to Kim dictators and they live without dignity. They are the modern day “comfort women”. It disgusts me as a Korean and woman to see how these girls being treated.. #kimjongun #NorthKorea pic.twitter.com/EPUanRJdCc — Yeonmi Park(박연미) (@YeonmiParkNK) May 1, 2020

第三點為「歡樂組的組成」，裡頭分為三大組，分別為主要活動是性招待的「滿足組」、按摩專門的「幸福組」以及唱歌跳舞為主的「歌舞組」；其中滿足組被透露不僅僅需要擅長酒席接待，甚至還要接受脫衣技巧、事後沐浴、接吻技巧、3P、避孕等專門教學。

第四點為「在任務結束之後可以得到『禮物』」，這些女子所做的一切都是「無償」行為，但凡完事之後，歡樂組成員基本能收到4千美元以上的現金獎金，或是以其他的禮物替代獎勵。第五點為「接受身體檢查跟集體住宿」，一般來說歡樂組的成員每年需要接受2次的身體檢查，而第一項檢查就是「處女檢查」，這些人必須經過約20個月的集體合宿，並同時接受各種訓練，還必須學會英文、日文、中文等，以便在日後接待外國人時可以應對。