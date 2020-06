北韓「處女歡樂組」5點大解密！金正恩只愛170↑白腿妹　「學校當后宮」直送豪宅當性奴

▲金正恩的綠皮專列。(圖/路透社)

記者黃心瑀/綜合報導

北韓日前炸毀南北韓聯絡辦公室,強硬的行為讓兩韓關係再度引發外界關注,更讓人在意的是,下達這次命令的人為北韓領導人金正恩的胞妹金與正,也不禁讓大家想問「金正恩在哪裡?」

金正恩先前神隱多日,外界更瘋傳他死亡的消息,還有外媒曾經用衛星攝影拍到他的綠皮專列停靠在元山附近,懷疑他人是否在附近的別墅待著,同時也讓該輛列車再度引起關注。據悉,這輛列車又被稱為「歡樂列車」,受國家徵召入選歡樂組的女孩大多為10幾歲,還得經過「處女鑑定」才能上車作陪,而南韓網站「Insight」也在近日以「金正恩下『歡樂組』的5大事實」為題,解密這輛神祕列車的內幕。

根據「Insight」報導,歡樂組成立的目的,顧名思義就是為了金正恩的「歡樂」所存在,2015年一名脫北女子接受英國鏡報的採訪時曾經說過,金正恩會派官員在北韓部分學校中,選取10幾歲的女學生當作性奴帶走,被選中的少女則會被帶往平壤周邊的豪華別墅工作。

該名女子還說道,「學校裡最漂亮,腿最白最長的女學生被選中帶走,然後成為了金正恩的性奴隸」,但若是侍寢中犯了錯誤或是意外懷孕,人就會無聲地被消失。

「金正恩下『歡樂組』的5大事實」第一點為「成員身高皆要滿170公分」,據悉金正恩較為偏好比自己高的女子,所以才將該條件列在選拔裡。第二點為「歡樂組的資格條件」,成員的年齡要介於14到25歲之間,一年內經過3至4次的考驗才會進行最終選拔,如果有曾經跟男性交往的經歷,一律會遭到淘汰。

These innocent women are sexual slaves to Kim dictators and they live without dignity. They are the modern day “comfort women”. It disgusts me as a Korean and woman to see how these girls being treated.. #kimjongun #NorthKorea pic.twitter.com/EPUanRJdCc