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金正恩「女色大放送」？　傳北韓全國海選嫩妹、俏寡婦

▲▼金正恩若要執行國家經濟發展5年計畫，需要大量年輕勞動人口。（圖／路透社）

▲消息人士爆料，北韓近日正在全國少女及寡婦選拔。圖為北韓領導人金正恩。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

北韓最高領導人金正恩坐擁「歡樂組」，選拔「美女後宮」服侍自己的傳言時有所聞，而他最近似乎決定讓部下也獲得相同待遇。消息人士爆料，朝鮮勞動黨最近在全國各地展開「基礎良好、外貌出眾」的少女及寡婦選拔，入選者將被安排至別墅、招待所接受訓練，之後與黨中央高級幹部、軍官世家等有名望家庭的子弟成婚。

平壤消息人士9日向《每日北韓》（Daily NK）表示，黨中央8月27日向全國13道、直轄市等地方政府下令展開選拔，必須選出「出嫁6科」、「寡婦6科」的對象，而6科指導員目前也已前往各地，與符合條件的姑娘及寡婦面談。

消息人士解釋，「出嫁6科」入選條件包括品性良好、外貌出眾、家世背景優秀，且身體健康沒有宿疾的成年姑娘，最重要的是，必須為處女之身，入選前一定要進行確認與檢查；「寡婦6科」對象除上述條件以外，也必須尚未生育。有時，為了組成正統的「6科家庭」，也會選拔「6科男性」與這些女子成婚。

▲▼傳北韓當局擬在先軍節前後，強制退伍士兵與農村會礦區婦女結婚。（圖／路透社）

▲先前就有報導指出，北韓當局擬在8月25日先軍節前後，強制退伍士兵與農村會礦區婦女結婚。（圖／路透社）

金正恩執政後，針對黨中央組織部進行改制，將原本的第5科重新命名為第6科。他近日下令表示，「我要親自做媒人，把全國基礎良好、品德高尚的姑娘，和黨中央幹部的子弟及軍官世家的子弟聯繫起來」。

消息人士透露，雖然北韓一直都在選拔第6科對象，「但如此大動作選拔寡婦6科還是元帥（金正恩）執政後的第一次」，推測可能是黨中央為了慶祝金正恩執政10年的「效忠」宣傳活動。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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