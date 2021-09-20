北韓18歲女兵淪洩慾玩具！慘遭長官性侵2年　懷孕竟被拉去密醫墮胎

▲北韓軍隊內部性暴力問題嚴重，女性受害者常常還會成為箭靶。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓軍中因霸凌、性騷與性侵等問題引發許多關注，然而有多名脫北者爆料，北韓由於對於性暴力的概念非常淺薄，甚至沒有專門制裁職場性騷擾、跟蹤狂的法律，同時也沒有性暴力防治教育，因此也有源源不絕的受害女性出現，其中更包含北韓人民軍。據韓媒報導，有名年僅18歲的女士兵長期遭到直屬長官性侵，最後甚至因此懷孕，還被拉去密醫診所墮胎。

《Daily NK日本》總編高英起在專欄中表示，北韓人民軍有部分男性軍官會利用職權威脅女性士兵，對其進行性暴力。然而每當事情曝光後，軍隊內部反而會覺得發生這樣的事「都是女方自己的錯」，甚至要求女方隱忍。而駐守在鄰近中國國界的北韓平安北道延州第8軍團就發生了一起駭人聽聞的軍隊性侵事件。

根據平安北道北韓人民軍內部的消息人士透露，一名在直屬於第8軍團指揮部的電信電話所擔任青年指導員的上尉，自2年前開始對18歲的女性下屬金姓中士伸出魔爪。據悉，該名上尉一開始先是經常製造兩人共同外出的機會，並不斷請對方幫忙做事，藉此拉近兩人的關係。

▲金姓女士兵因不堪長期性侵的痛苦，最後身心受創，只能回家休養。（圖／達志影像／美聯社）



直到有一天，上尉突然向女方表示，青年部的審查對將來進入軍官學校、社會大學或是入黨都很重要，只要跟自己保持良好的關係，就願意協助對方通過審查，隨後便向金姓女中士要求發生性關係。就這樣，這名女中士因被職權威脅被性侵長達2年。

金姓女中士甚至因為長期性侵而懷孕，然而上尉卻將懷孕的女方帶出軍隊，拉到鎮上的密醫家中墮胎。事實上，人民軍現役士兵是不能懷孕的，否則將被列入不名譽除隊的對象名單中。此後，女中士身心大受打擊，由於精神狀態不穩，無法好好進食，進而營養失調，隨後就被送回老家休養。

女中士經過休養歸隊後，該名上尉又企圖對她施以性暴力，不過隨即被保衛指導員破門而入，當場人贓俱獲。保衛指導員將此事向上級呈報後，第8軍團的政治部卻回應道，「男人到了這個年紀本來就會犯點錯」、「電話電信所是男女混合大隊，所以有時也會發生這種事」，不負責任的答覆宛如二次傷害。

整起事件曝光後，女中士遭到軍隊以生病為由被「鑑定除名」，甚至還被嗆，「如果是軍人就要忍下來啊」、「你要慶幸是鑑定除名，而不是直接讓你被不名譽除名」等。

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