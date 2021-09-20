北韓閱兵式「全員沒戴口罩」爆群聚感染！　16人呼吸困難緊急送院

▲北韓建政73週年閱兵式爆發群聚感染。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

北韓9日為慶祝建政73週年，在平壤金日成廣場舉辦閱兵儀式，而領導人金正恩也身穿灰色西裝親自亮相。不過卻有消息人士爆料，儘管北韓至今仍堅稱零確診，但當天的閱兵式卻發生群聚感染，一共有16名30至40歲的民間防衛大學的學生出現高燒、嘔吐以及呼吸困難等症狀，疑似感染新冠肺炎，12日被救護車送往醫院治療。

根據韓媒引述平壤內部消息人士報導，有16名就讀於民間防衛大學30至40歲的學生9日參加建政73週年閱兵式後，便開始出現類似感染新冠肺炎的症狀，包含高燒、嘔吐以及呼吸困難。事實上，從北韓當局釋出的照片可以看到，閱兵儀式當天幾乎沒有人佩戴口罩。

▲參與閱兵儀式的北韓軍人，在場內時並未戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）



民間防衛大學與一般大學不同，學生多為30歲以上的已婚人士，該大學位在平壤郊外的龍城區域，是培育準軍事組織教導隊與民間防衛指揮官的教育機構。據了解，被送醫治療的這些學生早在9月初閱兵式舉行前，就已經出現低燒的症狀，但校方卻認為，是因先前要求學生在大雨中彩排閱兵式，才會使學生感冒，所以並沒有向閱兵式的指揮部呈報此事。

校方隨後則要求「感冒」學生吃藥後繼續參加閱兵式，但學生們的症狀卻持續惡化，最後只好向中央緊急防疫委員會報告此事，委員會接獲通報後，隨即派遣第一醫院與第二醫院的救護車，將身穿防護服的患者帶到平安南道的安州隔離治療。

委員會隨後也全面封鎖民間防衛大學，並要求包含沒有參加閱兵式的學生在內，全體在宿舍內進行15天的隔離，同時派遣防疫幹部到學校執行清消作業。

群聚感染的消息傳回中央後，隨即引發勞動黨中央委員會震怒，因為當時為了防止閱兵式發生群聚感染，已經嚴格要求對所有在場人士實施量體溫等防疫對策，怎知還是爆發群聚。不僅如此，勞動黨指揮部更認為群聚感染會成為閱兵儀式的一大污點，最後則有5名中央緊急防疫委員會的防疫參謀慘遭免職，並被沒收薪資。

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