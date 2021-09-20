中國禁台灣釋迦蓮霧　日人挺台讚鳳梨好吃：請出口更多水果給我們





▲台灣蓮霧、釋迦近9成銷往中國。（圖／高雄市農業局提供）

記者張靖榕／綜合報導

中國19日以「多次檢出有害生物」為由宣布，20日起暫停進口台灣蓮霧、釋迦，瞬間引發熱議。不少日本網友得知消息後，表示希望這2樣水果能夠進口到日本，目前當地很少見，如果進口的話一定會有人買的；也有人說吃過台灣的鳳梨和其他水果，想要支持台灣農產品。

中國宣布暫停進口台灣蓮霧和釋迦後，行政院、陸委會、多位立委以及民間紛紛痛批中國政治施壓，更有人提及先前的鳳梨事件。總統蔡英文很快指示務必讓對農民的衝擊降到最低，並循各種管道維護農民權益；此外許多政治人物和公眾人物也發生力挺國產水果，呼籲大家用消費支持農民。

一名台灣網友在推特分享相關消息後，立刻引來日本網友關注，許多人紛紛表示「請賣給日本」，其中一名網友說今年買了很多台灣產的鳳梨，雖然比菲律賓產的還要貴上許多，「但真的很好吃！希望之後多進口，我期待看到許多其他來自台灣的稀有水果！」另一人則說之前來台灣台東玩時，第一次吃到蓮霧，如果能進口到日本一定會買；還有一名網友則說台灣的鳳梨很好吃，之前吃了很多，「現在又有更多台灣水果可以吃了」！

此外有日本網友將相關新聞轉貼到日本最大網路論壇「5ch」，留言湧入「台灣水果真的很吃，能出口到日本我會買」、「可以來日本賣，這兩種在這裡非常稀有，會大賣的。」也有網友批評中國做法太過分，而中國前不久在提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請，網友們則認為以中國的作為，如果讓中國加入CPTPP就慘了。