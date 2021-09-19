中秋月餅暗藏健康風險　埔榮推低糖紅藜鳳梨酥教民眾過節

▲埔榮教民眾DIY健康鳳梨酥（下同）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

月餅、烤肉和柚子堪稱「中秋三寶」，為避免「月圓人團圓、肚子更圓」的憾事發生，台中榮總埔里分院營養科主任陳瓊瑩提醒，這些應節美食如果不注意份量及內餡，很容易掉進紅燈飲食的陷阱，影響身體健康，並特別製作「低糖紅藜鳳梨酥」、教授製作方式，讓民眾過節盡興、吃得健康。

埔榮營養科於9月15日舉辦「中秋節健康吃」講座活動，指出市售月餅大多是高熱量、高油、高糖：以一個185公克的港式月餅來說，熱量就達700至800大卡，相當1個滷雞腿便當，吃完得健走150分鐘才能消耗熱量，常令一些慢性病患及減重人士望「餅」興嘆。

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陳瓊瑩現場分享「低糖紅藜鳳梨酥」的製作訣竅：1.以名間金鑽鳳梨自製低糖內餡，無傳統冬瓜餡的甜膩，以及土鳳梨的酸味和粗纖維造成腸胃不適的問題，並可隨喜以檸檬汁、莓果類、堅果等增添口味層次；2.以含B群、膳食纖維、維生素E、鐵、鎂、鉀和抗氧化成分的藜麥粉，替代低筋麵粉製作餅皮，較不吸油、熱量更低，且口感紮實、酥脆。

最後以醇甜度70%的赤藻醣醇取代蔗糖，每公克僅有0至0.2大卡熱量，比一般糖類的每公克4大卡熱量為低，可提供甜味同時減低糖份攝取，避免血糖波動過大。

埔榮營養科提醒，不論何種款式的月餅都淺嘗即可，食用時最好切成小塊與親友共享，或分多次食用，搭配無糖茶飲或白開水，解膩又不會攝取過多熱量，最重要的是吃完月餅後起身出門賞月，順便運動。



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