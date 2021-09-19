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「月圓人團圓」樂飲上道　南警中秋連假連查3件酒駕

▲台南市警五分局連假期間，一連取締酒後駕車3件，警方呼籲民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，以防制酒駕事故的慘劇發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局連假期間，一連取締酒後駕車3件，警方呼籲民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，以防制酒駕事故的慘劇發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節是一年間親人、朋友團聚最重要的日子，親朋好友餐敘難免會飲酒助興，但酒後不開車、酒駕零容忍，台南市警五分局中秋連假期間取締酒駕不間斷，一連取締酒後駕車3件，警方呼籲民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，以防制酒駕事故的慘劇發生。

▲台南市警五分局連假期間，一連取締酒後駕車3件，警方呼籲民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，以防制酒駕事故的慘劇發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局和緯派出所於19日凌晨3時許，在大興街查獲劉姓男子，與同事聚餐歡飲，酒後駕駛車輛觸犯公共危險案；立人派出所於18日深夜11時許在成功路與國華街口查獲黃姓男子，與高中同學小酌敘舊，酒後駕駛車輛遭警方查扣車輛；立人所復於19日凌晨1時許在海安路與正興街口查獲陳姓男子，與公司同事飲酒聚餐，酒後駕駛車輛觸犯公共危險案。

▲台南市警五分局連假期間，一連取締酒後駕車3件，警方呼籲民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，以防制酒駕事故的慘劇發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長洪頂力表示，警方為維護民眾行的安全，中秋連假期間，妥適運用警政數據及決策分析，針對易發生酒駕時間、路段及易肇事路段，以優勢警力執行路檢，尤置重點於夜間，酒駕嚴重危害民眾行的安全，警方取締不鬆懈，以杜絕憾事發生。

▲台南市警五分局連假期間，一連取締酒後駕車3件，警方呼籲民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，以防制酒駕事故的慘劇發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局連假期間，一連取締酒後駕車3件，警方呼籲民眾不論平日或節慶期日，都應確實遵守酒後不開車的規定，以防制酒駕事故的慘劇發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲一再呼籲民眾飲酒要適度，才能永保安康，喝酒絕對不要駕車，記得防酒駕三要訣，一、飲酒後搭乘公車及火車、二、指定駕駛或請親友接送、三、叫計程車及代駕服務；再次呼籲市民大眾，酒駕零容忍，醉不上道！讓安全成為回家唯一的路！

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