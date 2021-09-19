明北返車潮湧現！國道10易塞路段曝光　高公局籲：北向用路人上午出發

▲國道五號預計明天將湧現北返車潮。（圖／記者季相儒攝）

記者許維寧／台北報導

明天（9/20）中秋連續假期邁入第三天，交通部高速公路局預估，明天國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.4倍。此外，明天預計將湧現北返車潮，尤其國道5號用路人務必留意，明天北向宜蘭至坪林預計中午過後開始壅塞，預計車潮可能塞至午夜。公路總局也列出10國道地雷路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發。

高公局路況預報員蘇家婷分析，預估連假第三天將開始湧現北返車潮，尤其國5明天北向宜蘭至坪林預計中午過後開始壅塞，預計車潮可能塞至午夜，且下午14時後將實施高乘載管制，建議明天欲北返的用路人可以於早上上路。

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高公局整體預估，明天北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。預判明日易壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統，國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統。建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

另外，明日國道交通疏導措施包括，14至21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7至19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

▲連假第三天國道運輸。（圖／高公局提供）