坪林－頭城雙向塞到「一片紅」　明下午車潮再一波！國5北向恐堵到午夜

▲高公局預估，連假第三天將出現北返車潮，國道五號恐將從下午塞到深夜。（圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

明天（9/20）中秋連續假期將邁入第三天，交通部高速公路局預估，國道屆時將陸續出現北返車潮。尤其國道5號用路人務必留意，明天北向宜蘭至坪林預計中午過後開始壅塞，預計車潮可能塞至午夜。

高公局路況預報員蘇家婷表示，截至今天下午15時，國道全線交通量為59.8百萬車公里，車流和去年同期差不多，早上和下午則各有一波車流高峰。高公局也預估，連假第二天交通量約為120百萬車公里。

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今天下午開始國道5號湧現車流，蘇家婷說，截至今天下午15時，雪山隧道車輛達2萬5570輛次，比去年同期增加7％。目前國道五號雪隧雙向入口已車多壅塞，南向石碇至坪林車多，預計用路人將塞至晚餐過後，該路段北返車潮則要到深夜時段才可望紓解。

根據高速公路1968資訊，下午16時許，國5頭城－坪林交控南北向路段均壅塞亮紅燈，時速僅有35公里；石碇－坪林交控南向路段時速則為31公里。北部國道壅塞者還有國1內湖－東湖北向路段，時速僅27公里，五堵－汐止南向路段時速也僅有34公里。中台灣國1埔鹽系統－彰化北向路段壅塞，時速38公里。

至於明日路況，蘇家婷說，高公局預估連假第三天將開始湧現北返車潮，北部國1新竹系統至湖口、國3關西到大溪路段預計車多壅塞，尤其國5明天北向宜蘭至坪林預計中午過後開始壅塞，預計車潮可能塞至午夜，且下午14時後將實施高乘載管制，建議明天欲北返的用路人可以於早上上路。

蘇家婷也分析，明天中部國1北向西螺至埔鹽、南屯至后里下午車潮將壅塞到晚間。國3北向竹山至中興、草屯至霧峰傍晚時間也將湧現車潮，可能壅塞至晚間。南部國1北向鼎金系統到高科，中午時間也可能出現壅塞車潮。

蘇家婷提醒，明天下午14時至晚間21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道北向均有高乘載管制。明天也全天封閉國1埔鹽系統北向入口，早上7時到晚上19時封閉虎尾北向入口，國3則全天封閉西濱北向入口。另外中秋連假期間國道收費均採單一費率，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折，國道全線0時到5時將暫停收費。