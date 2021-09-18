中秋節執法不鬆懈　安平警民合作揪出毒蟲

▲台南市警四分局持搜索票查緝，查獲23歲謝姓男子吸食毒品K他命，現場發現有4名年輕男子疑似聚集共同施用毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局接獲通報，安平區永華路某大樓時常有青少年聚集，且傳出疑似拉K的刺鼻臭味，四分局在接獲情資後，立即啟動專案清樓與查訪，9月17日下午持搜索票查緝，當場查獲23歲謝姓男子吸食毒品K他命，現場發現有4名年輕男子疑似聚集共同施用毒品，警方將該5名男子一同帶返偵訊，全案依毒罪嫌法辦。

四分局指出，本案又是一起透過民眾與警方合作共同淨化生活居家環境的成功案件，雖曾報案反應但警方雖即時到場處理，但吸毒人口相當狡猾，有些風吹草動就會立刻湮滅證據規避警方查緝，本案案經四分局多日蒐證調查，並配合分局清樓專案，發現有可疑分子經常出入某一特定樓層住戶，據此向台南地聲請搜索票，於17日下午4時許，由育平派出所所長王高邦，率領巡佐范耕鳴、周信榮、薛文俊、警員葉國信、駱春龍、吳重諭及林厚志等持搜索票入內搜索而破獲，查扣毒品K他命1包1.15公克及毒品吸食器K盤1個，警方緝毒受到社區大樓住戶們肯定與感謝。

第四分局分局長甘炎民指出，安平五期地區新大樓林立，吸引許多外來人口前來居住，為避免不法人士破壞安平地區治安，影響其他大樓居民，本分局將不定期規劃清樓專案，將這些不法人士繩之以法，趕出安平地區，並呼籲民眾，若發現住家附近有可疑人士疑似從事不法行為，請立即撥打110通知警方由轄區派出所前往處理，共同實現安居樂業的願景。

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