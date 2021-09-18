改裝車集結安平觀夕風景區　空拍機啟動「陸海空出擊」

▲台南市警四分局17日晚上8時至18日凌晨3時許，與近海漁港管理所聯合稽查，並結合空拍機掌握危駕動線與群聚狀況，陸海空聯合出擊，遏止不良群聚與危險駕車等情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平觀夕平台風景區正值逐漸解封，中秋連假夜間更是聽海觀星好去處，惟部分騎士與汽車駕駛者不當駕駛，擅騎改裝車輛呼嘯而過，造成居民極大困擾，亦致生其他用路人行車危險。

台南市警四分局除派員在該區域加強稽查取締交通違規外，17日晚上8時至18日凌晨3時許，規劃專案勤務與近海漁港管理所聯合稽查，並結合科技執法以空拍機掌握危駕動線與群聚狀況，除可強化蒐證與掌握狀況外，更能靈活指揮調度警力應處，有如陸海空聯合出擊，來有效遏止不良群聚與危險駕車等情事。

四分局表示，觀夕平臺周邊道路漁濱路、安港路筆直寬廣，常淪為不當駕駛的練車處所，尤為週末連續假日時段，見三五成群同來港邊聚集、試車，不僅造成防疫上的隱憂，亦大幅提升他人行車時的風險。此外，部分騎士喜愛改裝機車零件，特別是排氣管，所生噪音長期困擾著安平居民。

四分局除了在例假日編排專案勤務稽查取締改裝車輛、危險駕車外，也結合監理站、環保局與交通警察大隊不定時規畫執行監警環聯合稽查，針對違規改裝車輛依法告發，並移由主管機關召回檢驗；而環保局所設固定式噪音檢測儀器，亦將對行駛間超過噪音標準值之車輛，舉發開罰，絕不容任！

四分局長甘炎民表示，為有效杜絕、防制危險駕車行為，四分局17日起規劃以無人機實施空中監控與蒐證，並配合交通組地面便衣人員行動蒐證，駕駛人若有危險駕駛行為，將據蒐證事實嚴正辦理，交通違規部分依道路交通管理處罰條例規定製單舉發，涉有刑法罪嫌部分，則依公共危險罪函送偵辦，期能藉由強力執法，確保當地民眾的交通安全與居住安寧，共同建構安心安全的行車環境。

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