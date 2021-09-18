中秋連假甫登場　 台南安平深夜煙火連發環保局開罰

▲台南市環保局在黃金海岸、安平四草大橋、林默娘公園及觀夕平台巡查違規施放煙火，並開出2張罰單、3張勸導單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節連假才開始，部分民眾迫不及待大放煙火，環保局稽查人員17日深夜巡查至林默娘公園時，突出現大量高空煙火劃破寧靜夜空，時間竟達數分鐘之久，這種不顧他人安寧誇張行徑令人傻眼，立即以違反噪音管制法開出首張罰單，總計17日夜間到18日0時30分許，共開出2張可處3000元至3萬元罰單、3張勸導單。

市長黃偉哲表示，黃金海岸、安平四草大橋、林默娘公園及觀夕平台是絕佳的賞月地點，也是施放爆竹煙火熱門場域，感謝環保局稽查人員深夜在他人休息時段為了維護民眾居家安寧，還辛苦值勤稽查。再次呼籲民眾，要有公德心，不要製造不必要的噪音與垃圾，一起維護環境與安寧。

連假第一天晚上，環保稽查員不敢大意，排班分組到黃金海岸、安平四草大橋、林默娘公園及觀夕平台等地區巡稽查，在夜間10時前先勸導，一共開出3張勸導單。11時30分巡到林默娘公園一帶，遠遠就看有人放高空煙火而且發出巨大聲響，比廟會還誇張。稽查人員立即上前蒐證告發，民眾亦自知理虧，允諾深夜不敢再燃放煙火了。18日凌晨0時30分稽查人員來到黃金海岸，又聽到、看見零星的煙火，只好再次祭罰單。

環保局長謝世傑說，因應疫情民眾悶了許久，遇到連假可能會想施放爆竹煙火，但不應於晚上10時後燃放製造噪音，以免影響社區安寧並造成環境髒亂。環保局自18日起會安排大量人力在這些地點加強宣導並嚴格取締，期望讓附近居民都能擁有好品質的安靜環境。



環保局表示，依噪音管制法第8條公告規定，夜間10時起至隔日上午7時，不得施放爆竹煙火，違者都將依噪音管制相關規定處以新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰，環保局呼籲民眾切勿以身試法以免傷荷包，在家過節守護環境又兼顧防疫，也是個不錯的選擇，另如發現管制時段有人燃放爆竹煙火或造成環境髒亂行為，可立即撥打公害陳情專線0800-066666或6572916轉222向環保局檢舉。

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