▲中秋連假首日，台南頑皮世界湧入戲水人潮，以園內超萌動物為設計主題的設施，繽紛可愛的造型，馬上成為打卡景點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇怪！怎麼會有人到動物園玩水？原來是台南頑皮世界動物園打造了全台最萌的水樂園，在中秋連假第一天試營運，許多遊客一看到消暑的水設施，馬上忘記是來看動物，迫不及待衝進水裡，先清涼一下。

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9月的南台灣仍舊高溫炎熱，頑皮世界新開放的水樂園，有長頸鹿水滑梯、河馬跳跳床、企鵝滑水道、噴泉平台…等，這些以園內超萌動物為設計主題的設施，繽紛可愛的造型，馬上成為打卡景點。只見小朋友玩得不亦樂，爸媽在一旁拍照，更多是躲在陽傘下放鬆乘涼。

實，水樂園在今年6月底就已經落成，但因為必須遵守防疫規定而無法開放，如今疫情降級，指揮中心也放寬限制，所以在管制人數及離開泳池就要戴口罩等規定下，終於抓住夏天的尾巴，開始試營運。

除了新開幕的水樂園，全台最美的動物展區也在中秋連假正式亮相。頑皮世界改變傳統「圍籬圈養」、「物種分開」的展示方式，打造寬闊綿延的草地，栽種數十年原生樹，其中錯落的草叢與岩石，讓動物可自由活動或隱蔽，而潺潺瀑布順流而下的河流，更可提供飲水與戲水。這是頑皮世界以動物角度出發，依生態需求的仿棲地新園區。遊客看著裡面的新主人水豚與梅花鹿，自在共生於同一片草原上，紛紛拿起手機，拍下彷如自然野外的動物展示區。

現在來頑皮世界，除了可以和水豚、袋鼠、羊駝、孔雀…等動物近距離互動，還能欣賞最美的動物展示區、挑戰刺激的遊樂設施，再加上消暑的水樂園，一票玩三園，遊客直呼划算。

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