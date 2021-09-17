金門110年度3千元振興券10／1透過村里長發放

圖、文／金門縣政府提供

金門「110年度振興券」敲定10月1日開始發放，縣長楊鎮浯昨偕副縣長李增財、建設處長陳祥麟、財政處長孫國智及民政處長蔡西湖召開記者會表示，今年考量疫情情況，民眾荷包緊縮，所以縣府經過內部討論後決定逕發民眾價值新臺幣3千元振興券，而且為造福地區小型商家，新增加面額100元振興券，每份由10張面額100元及4張面額500元組成，預期可帶動地區至少新臺幣4.2億消費產值。

楊鎮浯表示，新冠肺炎疫情影響地區經濟至今近20個月，去(109)年七月縣府就曾於疫情趨緩時發放金門1+1振興券刺激內需消費，以成果來看是有達到政策目的，在今(110)年疫情再次爆發之際，府內即有規劃再發放的討論，因設計係以振興地區經濟出發，爰仍採以「設籍金門民眾」為施行對象，也限「金門地區商家消費」。

楊鎮浯提到，民眾曾有疑問為何不直接發放8000元紓困金?紙鈔為國家法定貨幣，人民自得依需求交易商品，政府無法限制流通地區與期限，為提升「金門地區、短期」消費氛圍、協助地區商家度過景氣低谷，爰發行110年度金門地區振興券，並考量縣民家庭通常為社會產經勞動力，收入難免受疫情影響，故今(110)年經研議後除先核發5000元紓困現金，並再發予3000元振興券，期望透過民眾的消費行為，對商家收入也有所助益。

至於民眾關心的如何領？怎麼用？縣府表示，今年仍透過民眾熟悉的村里辦公處家戶配酒模式發放，同時在去(109)年金門1+1振興券辦理經驗基礎上，滾動式修正代領機制。今(110)年為極大化流通金額、縮小民眾群聚村里辦時間，規劃優先發放流程，簡化領取及核銷作業，加快領取速度。但本府於發放後仍會隨機抽樣委託他人領取縣民是否有確實領到票券，確保委託人權益。