除了台灣人還有那些人可領？移民署桃園站說明五倍券領取資格

▲說明振興五倍券領取方式。（圖／吳韋賢提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不是只有台灣人，才可領振興五倍券喔！移民署桃園市服務站主任黃英貴16日，於該站舉辦新住民家庭教育相關課程表示，政府快發放振興券，除國人可以領取外，還有國人持有效居留證的外籍配偶、大陸配偶、港澳配偶，或持有永久居留證的外國人，或領有有效身分證明的駐臺外交機構人員及其眷屬，通通都可以領取振興五倍券。

▲宣導防範非洲豬瘟。（圖／吳韋賢提供）

而領取方式有紙本及數位兩種，數位五倍券將於9月22日始綁定，紙本五倍券將於9月25日開始預訂，如對於振興五倍券如果有任何問題，可撥打1988諮詢專線。新住民家庭教育課程中，並邀請印尼籍的新住民姐妹陳寶妹，與姐妹們分享如何製作薑黃飯？陳寶妹表示，製作薑黃飯的薑黃是自然健康的好食材，用吉祥的黃色，疊成高高的金字塔狀，代表祈求眾神庇佑，尤其是目前正逢疫期，如何吃健康好食，增強免疫力，相當重要。

▲桃園市服務站主任黃英貴（前左2）與新住民手作薑黃飯。（圖／吳韋賢提供）

桃園站主任黃英貴也透過現場母語(印、英)翻譯表示，薑黃飯有月圓人合的意涵，大家在體驗薑黃飯享受異國料理同時，也要協助臺灣作好防疫及防制非法豬瘟等工作，除要遵守相關防疫規定外，更要拒買來路不明的豬肉或從國外郵寄肉製品(包含肉粽、月餅、肉酥及罐頭等)進入台灣。

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