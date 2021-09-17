金門人好幸福！5千現金+3千振興券　10月1日發放

▲金門縣長楊鎮浯宣布，3000元振興券將於10月1日發放。（圖／記者林名揚攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

因應新冠肺炎疫情造成產業衝擊，金門縣長楊鎮浯日前宣布，先普發紓困金5000元，再加碼振興券3000元。縣長楊鎮浯17日宣布，3000元振興券將於10月1日發放，每份由10張面額100及4張面額500組成，預期可帶動地方至少4.2億元消費產值。

楊鎮浯表示，新冠肺炎疫情影響地區經濟至今近20個月，2020年7月縣府就曾於疫情趨緩時發放金門1+1振興券刺激內需消費，以成果來看有達到政策目的。2021年疫情再次爆發之際，府內即有規劃再發放的討論，因設計以振興地區經濟出發，所以仍採「設籍金門民眾」為施行對象，也限「金門地區商家消費」。

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▲金門3000元振興券限設籍於金門民眾領取，也僅限定於金門商家消費。（圖／記者林名揚攝）

楊鎮浯提到，考量縣民家庭通常為社會產經勞動力，收入難免受疫情影響，所以2021年經研議後，除先核發5000元紓困現金，並再發放3000元振興券，期望透過民眾的消費行為，對商家收入也有所助益。

至於民眾關心的如何領？怎麼用？縣府表示，今年仍透過民眾熟悉的村里辦公處家戶配酒模式發放，同時在2020年「金門1+1振興券」辦理經驗基礎上，滾動式修正代領機制。

▲▼金門振興券樣張曝光。（圖／金門縣政府提供）

2021年為極大化流通金額、縮小民眾群聚村里辦時間，規劃優先發放流程，簡化領取及核銷作業，加快領取速度。縣府於發放後，仍會隨機抽樣委託他人領取的縣民是否有確實領到票券，確保委託人權益。

縣府補充，有關商家核銷的資訊表示，為避免振興券只流入大型量販連鎖店等特定商家，2021年仍保留核銷限額機制，但也依民眾及商家使用票券回饋，上調開立統一發票商家計畫期間限額900萬元（以6個月核銷計算），上調免開立統一發票商家為每月新臺幣15萬元，讓民眾更好用。

▼金門3000元振興券。（圖／金門縣政府提供）

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