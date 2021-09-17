無畏疫情影響　金門三創展現青年創意活力

▲金門縣府長官與各企業長官及金門在地業者共同出席開幕記者會。



圖、文／金門縣政府提供

金門本地擁有許多很有想法的年青朋友，更有許多優秀的青年旅居在臺灣本島，不管是在金門落地生根發展或是在求學與成長階段離鄉背井，出外唸書、工作討生活，這些年青朋友持續致力追求自己的夢想！金門縣政府為了協助金門在地與在外生活青年實現夢想並培育金門青年未來競爭力，積極推動金門三創服務平台營運，協助金門青年就學、就業與創業；而除了推動三創平台計畫外；金門更具備兩岸經濟發展的最佳地理位置，縣府也積極推動兩岸跨境電商物流產業、大健康產業，期能在本次成果特展中，運用金門的「門」作為象徵意象，採用跨越時空手法呈現金門從過往的戰地景點搖身一變成為現在集合青年創意、跨境電商與觀光產業發展的聚集地，活動中使參與導覽者了解在縣府積極推動青年發展政策的支持下，青年業者如何運用創意與活力，共同參與創造金門現在的福景。

金門創業家第一站 金門三創服務平台

「青年創業、產業創新、文化創意」是金門青創政策推廣的核心概念，創立離島首創的金門三創服務平台，提供一站式服務中心，直接服務金門青年，更提供各種創業問題諮詢、安排專業顧問給予創業者客製化的陪伴輔導、辦理創業培育課程、創業家交流會與相關產業講座、補助青年創業行銷活動、補貼創業貸款利息，成立近三年時間提供創業諮詢服務超過千人次，儼然成為在金門創業家的第一站；去年雖然遭受疫情衝擊，縣府與金門三創服務平台也快速導入發展電商通路與網路行銷輔導，透過金門青年擅長的電商通路與網路行銷操作下，協助金門地方產業將實體通路轉移到線上，同時透過網路行銷推廣金門的特色商品、觀光服務與地方文化。

▲金門在地業者向與會長官們介紹文創商品。

青年開創品牌 金門文化為底蘊 創意夢想無疆界

金門三創服務平台特展所呈現之品牌業者皆為平台長期陪伴之青年，如返鄉創業青年-夢酒館創辦人李柏緯以所學之調酒技術結合在地文化，打破傳統創造出獨一無二的飲酒文化、嘉年華冰菓室創辦人陳家揚畢業後以其專業深入社區營造帶起烈嶼鄉西方老街之觀光熱潮；平台除了長期陪伴返鄉青年成長茁壯外，金門三創服務平台更成為許多離鄉創業青年的一大支柱，如原在教育界擔任教師一職，後因懷有“愛鞋夢”並致力做舒適鞋子讓消費者前往美好地方之三十革工作室創辦人蔡欣瑜；以金門文化元素為底蘊發跡的捲毛力卡設計文創有限公司創辦人石怡蔚等優秀創業青年家，這些青年正在勇敢創自己，三創服務平台期透過陪伴參與青年的創業之路，一同努力肥沃金門這片土地。

▲金門縣府長官與各企業長官及金門在地業者共同出席開幕記者會。

島嶼任意門特展 以機場為伸展台 走向世界

金門縣政府於9月16日起至9月30日在松山機場國內線機場大廳，辦理「金門三創服務平台特展」，展覽主題為「島嶼任意門：青創夢想無疆界」。昨（16）日由金門縣政府陳朝金秘書長、經濟部中小企業處陳秘順副處長、交通部觀光局蔡明玲執行秘書、台北國際航空站徐乃新主任、財團法人商業發展研究院許添財董事長、財團法人中華管理基金會陳甫彥執行長，以及金門在地業者共同出席開幕記者會。

▲金門縣府秘書長陳朝金介紹此次展覽主題「島嶼任意門：青創夢想無疆界」。

本次「金門三創平台特展」中，除了展現這一年來金門青年投入在創業、創新、創意的具體成果外，更希望可以讓更多離鄉背井的優秀金門青年及海外朋友了解金門青年是如何運用自己的創意與活力，帶動金門產業發展、協助地方產業轉型，延續金門前人所留下的珍貴文化資產與活力，一起感受金門未來發展的更多可能。

（金門縣政府廣告）

▲金門縣府於9月16日起至9月30日在松山機場國內線機場大廳，辦理「金門三創服務平台特展」。