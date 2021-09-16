五倍券加碼抽最多中4次　數位綁定前400萬人「免費領500元好食券」

▲行政院五倍券官網啟動記者會。（圖／行政院提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院今（15）日公布五倍券振興加碼方案，無論是領取紙本券或綁定數位券，都可在9月22日於「5000.gov.tw」線上搶先登記加碼券的抽籤項目，並將在10月11日至11月5日共4周進行抽籤，最多有4次中獎機會，前400萬名數位綁定使用者，可免費領取500元的好食券。

行政院推出的五倍券振興方案將在9月22日起開放登記、10月8日起領取使用，「5000.gov.tw」網站採「一站式」設計讓民眾五倍券以及8種加碼券的抽籤登記。

其中，除了經濟部的「好食券」不參與抽籤，採搶先登記制，前400萬名綁定數位券的民眾，即可獲得500元面額的好食券；而其餘包括動滋券、藝Fun券、農遊券、客庄券、國旅券、i原券、地方創生券等7種券，將於10月11日至11月5日共4周進行抽籤，且週週抽。

根據振興五倍券官網說明，活動期間自10月8日起，每周五23點59分截止加碼券登記，周六00:00以後登記者，將參加次一週抽籤活動。每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。

此次加碼券共1236萬份，其中，好食券每份500元，規劃400萬份；藝Fun券每份600元，規劃300萬份；農遊券每份888元，規劃146萬份；國旅券每份1000元，規劃129萬份；動茲券每份500元，規劃200萬份；客庄券每份500元，規劃40萬份；i原券每份1000元，規劃10萬份；地方創生券每份500元，規劃20萬份。

▲前400萬名數位綁定五倍券的民眾，可直接500元好食券。（圖／翻攝五倍券網站）