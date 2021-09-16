中秋恐大量人車潮！花蓮台8台99+景點增設交通崗哨彈性管制

▲針對中秋假期新城分局已規劃在台8、台9線，增設交通崗哨疏導大量車流。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋連續假期交通疏導重點時間為9月18日至9月21日為期4天，花蓮警方將針對太魯閣國家公園轄內台8線公路、台9線公路及七星潭風景區各重要路段、路口，同時編排定點崗哨與機車巡邏疏導，分局長林明鋒特別指示服勤同仁落實勤務執行，增加見警率，遇有交通事故或堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況。



新城分局表示，4天中秋節連續假期將出現返鄉、出遊車潮，預估轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、山月吊橋、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場，將是旅遊熱門景點，為此警方針對上述風景遊憩區及易壅塞路段驟增之車流，彈性交通管理及相關管制措施，也請民眾配合管制，小心駕駛、減速慢行。





另公路總局第四區養護工程處，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，在此鼓勵民眾多選搭大眾運輸工具，以避免遇有塞車情形，同時也呼籲前往加油站或超商購物停車駛入停車空間務必注意車輛前後車距，以避免發生交通事故。



新城分局呼籲，欲利用連續假期返鄉出遊的民眾，請及早規劃行程路線，避開壅塞時段，並提醒大家切勿有酒駕、闖紅燈、超速、違規超車等違規行為，以免發生危險，希望大家都可以快樂出遊，平安回家。

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