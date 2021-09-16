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中秋連假防堵疫情！台東增設火車站+離島快篩站　自願且免費

▲▼台東在中秋連假期間於台東火車站出口處及富岡漁港設立快篩站，提升防疫能力。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東在中秋連假期間於台東火車站出口處及富岡漁港設立快篩站，提升防疫能力。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

因應中秋連假，大量返鄉遊子及遊客，台東縣長饒慶鈴特別指示縣府在連假期間於台東火車站出口處設立快篩站，同時為提升離島整體防疫，守護鄉親健康，也首次在富岡漁港設置快篩站，擴大篩檢，將先行試辦2個月，服務時間為每日上午7時到下午2時。

▲▼台東在中秋連假期間於台東火車站出口處及富岡漁港設立快篩站，提升防疫能力。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，中秋連假將至，應該有不少鄉親返鄉過節，以及遊客到台東旅遊，為了維護台東零確診、民眾的健康，因此，除了原本火車站的快篩外，中秋4天假期也將同時增設富岡漁港的快篩站，採自願方式，免費提供返鄉遊子及遊客快篩，感謝兩鄉鄉長、旅宿業者的配合，也呼籲，目前全台疫情仍然嚴峻，防疫不能掉以輕心，請大家減少移動、不群聚，做好個人防護，口罩戴好戴滿、勤洗手等防疫措施。

▲▼台東在中秋連假期間於台東火車站出口處及富岡漁港設立快篩站，提升防疫能力。（圖／台東縣政府提供，下同）

火車站及富岡漁港快篩站設置地點及服務時間。

縣議員李數奼則代表地方感謝饒縣長及衛生局能夠在富岡漁港增設快篩站，讓前往綠島與蘭嶼的鄉親、遊客進行篩檢，也保護離島居民的健康。

▲▼台東在中秋連假期間於台東火車站出口處及富岡漁港設立快篩站，提升防疫能力。（圖／台東縣政府提供，下同）

快篩服務將於中秋連假連假前一天9月17日下午4點至晚間8點，9月18日至9月21日每日10:00至下午16:00在台東火車站出口處設置中秋專案快篩站。

另外離島地區新設富岡漁港快篩站，則於9月17日起每日上午7點至下午2點提供快篩服務，敬請鄉親及返鄉遊子多加利用，請備妥身分證件及健保卡受檢。

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