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把握中秋補運！「這樣做」求好姻緣、下半年帶來好運氣

▲▼單身，正妹，聽音樂，喝咖啡。（圖／CFP）

▲把握中秋補運，可以求來好姻緣和好運氣。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

中秋節除了賞月、吃月餅、與家人烤肉，你知道其實還可以補運嗎？中秋節適逢月老誕辰以及土地公得道的大日子，《科技紫微網》整理出補運撇步，做好不只能補運，還能求姻緣、下半年帶來好運氣！

火象星座：牡羊、獅子、射手

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今年火象星座重心都在衝刺事業，尤其下半年將會遇到不少挫折與壓力，需要補強事業運，農曆八月十五日當天，可以準備金紙鮮花供品，到家裡附近的土地公廟，誠心祈求土地公為事業運加持，就能為下半年帶來好運氣。

補運撇步：火象星座們也可以從幸運色著手，像是可以多挑選黃色、綠色、丈青色的衣服或飾品來搭配，黃色帶來溫暖而綠色給人和平的感受，能夠緩減火象星座，過於衝動的特性，讓事情順利圓滿。

水象星座：巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座今年容易受到情緒影響，而讓工作或感情亂了陣腳，尤其是感情方面，需要安定、安神才能在事業上好好衝刺，希望順利單身或求好姻緣的人，在農曆八月十五日這一天，記得到月老廟祈求月老賜福賜有緣人，可增旺愛情姻緣運勢。

補運撇步：水象星座想要全面提升好運氣，也可以從居家佈置來著手，以藍色、紫色為基調，這樣的色系能撫平水象星座不安的情緒，當身心獲得休憩精神變好，好運自然到來。

土象星座：金牛、處女、摩羯

土象星座今年在賺錢方面非常需要補運，不僅工作要努力，偏財運也需要增強一下，尤其下半年投資股票，非常有機會大賺一筆，農曆八月十五日務必到土地公廟，誠心祈求土地公神明財運加持，讓今年下半年財富運勢衝到最高點。

補運撇步：土象星座可配戴粉晶、紫晶或是黃水晶，粉晶可以讓嚴肅的土象星座多一份柔和，人際關係和諧了，職場以及桃花好運也就跟著來。

風象星座：雙子、天秤、水瓶

風象星座今年最需要加強的是貴人運，人際互動的好壞向來是風象星座成功的關鍵所在，想要招福星讓貴人靠近，農曆八月十五日記得到土地公廟拜拜，除了既有供品金紙，再附上貴人接引金疏文，可以同時補財運再添貴人運，一舉數得。

補運撇步：風象星座也能透過香水來增強運勢，以中性果香調，像是白柚、西西里檸檬氣味最為適合，怡然清新舒暢的氣息能提振能量，帶來幸福好運。

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