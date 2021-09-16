中秋交通備戰升級！花蓮警設24處交通崗　優勢警力疏導交通

▲花蓮警分局於中秋連假期間，規劃24處交通崗於重點路段、口進行交通疏導。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

四天中秋節連續假期即將在9月18日到來，考量本次連假為自疫情修正降級後的首次連續假期，許多民眾將會利用這次機會規劃出遊行程，為因應湧入花蓮的人、車潮，花蓮警分局超前布署，事先預控警力規劃相關交通疏導勤務，備戰中秋。

花蓮市區素來以觀光聞名，名產、小吃店林立，以及舉國知名的東大門夜市，都是許多觀光客必訪的地點，然而花蓮市區路幅有限，其道路特性無法即時有效的消化過量的車潮，因此花蓮警分局特地規劃專案勤務，針對轄區內容易塞車的熱點時段、路段編排交通崗，包含市區金三角、外環連絡道路、東大門夜市週邊等處，屆時皆會投放警力進行交通整理，期望利用交通疏導的方式，緩解市區塞車的情況。

花蓮警分局表示，連假期間出遊人車較多在所難免，分局已規劃24處交通崗，車流高峰時段編排最多28名警力置於重點路段、口進行交通疏導，以舒緩壅塞的車潮。此外，建議民眾可以考慮避開用餐等尖峰時段再上路，或事先查詢停車位置，節省在市區尋找停車位的時間。

雖然疫情修正降級，但仍須遵守防疫規定，更呼籲大家務必注意行車安全，不超速、不酒駕、不危險駕車，一起度過愉快的中秋佳節。

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