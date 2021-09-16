1元原味麥脆鷄腿、18元雞米花套餐　麥當勞與肯德基勁爆價5時段搶起來

▲今年中秋受疫情影響，部分縣市禁止戶外烤肉活動，仍不減網購買氣。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

中秋佳節即將到來，受到疫情影響，許多縣市宣布禁止戶外烤肉，但仍抵擋不了民眾想烤肉的心，帶動電烤盤大賣，居家「防疫烤肉」成今年新趨勢，採購烤肉食材則以4～6人小份量、多品類為主，能一次購足的綜合食材組合需求也提升，網購業者也全力衝刺這波中秋烤肉商機，不過也有平台瞄準「懶人」，推出麥當勞、肯德基人氣單品1元起瘋搶，免動手也能放肆吃肉。

搶攻中秋烤肉商機，東森購物網主打中秋烤肉海陸組990元起活動促銷，全站下單再享99元加購霜降骰子牛，進一步盤點銷售狀況，最近兩週對比去年同期，烤肉相關食材業績成長近2倍，尤其以家庭組4～6人烤肉組合銷售最佳，賣最好前3名分別是「【愛上新鮮】中秋頂級烤肉五星級選材海陸奢華14件組」、「【漢克嚴選_中秋嚴選】美國和鑽牛中秋進擊烤肉組」、「多肉團烤肉組合」。

現代人講究品味生活，也願意花錢買高單價頂級食材吃好一點，momo公布「中秋烤肉TOP5老饕美食榜」，冠軍寶座由「勝崎生鮮」美國1855黑安格斯熟成霜降牛排穩坐，米其林餐廳指定品牌原裝進口；第二名為「大成」黃金脆皮雞腿排，嚴選去骨雞腿加上獨家配方精心調配CP值破表；第三名是營養價值高的「優鮮配」嚴選中段厚切鮭魚片，其次依序為刺身專用「優鮮配」美式賣場北海道原裝4S干貝、黃金雪紋「海肉管家」台灣霜降松阪豬，頂級美食人氣不可擋。

▲麥當勞原味麥脆鷄腿、六塊麥克鷄塊以及肯德基勁爆雞米花套餐，將在9/18當日0點1元起開搶。（圖／蝦皮購物提供）

中秋節不想烤肉，蝦皮購物祭出多家知名速食即享券優惠，9/18當日00:00、10:00、12:00、18:00、22:00五個時段，有人氣單品限量瘋搶1元起，原價55元麥當勞原味麥脆鷄腿只要1元、原價60元麥當勞六塊麥克鷄塊下殺9元，原本77元的肯德基勁爆雞米花套餐更是只要18元，每人每個檔次限購買一次同一折價品，搶到後可憑電子票券立即兌換享用。另有樂享價104元的PizzaHut經典BBQ口味烤雞＋薯金幣、樂享價109元的21風味館香草烤雞腿+四季春冰茶券，9/17～11/4還有攜手COLD STONE推獨家聯名新品「橘幻精靈 Magic Orange」限時販售。