中秋宅烤肉夯！網購照飆買氣　生鮮食材3～6人小組數成採購主流

▲今年中秋受疫情影響，部分縣市禁止戶外烤肉活動，仍不減網購買氣。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

考量防疫，今年許多縣市宣布中秋禁止戶外烤肉，在不便揪一票朋友辦烤肉趴情況下，自己與同住家人團聚烤肉成主流，隨佳節越來越接近，網購烤肉用品銷售量也顯著升溫，平台業者觀察雖有疫情攪亂，買氣沒有太大影響，訂單量仍有成長，只是選購食材組數變小，以3～6人份量接受度最高，另外，免生火、調理又方便的「電烤盤」，取代烤肉爐成了新一代受歡迎的烤肉神器。

搶攻中秋烤肉商機，東森購物網主打中秋烤肉海陸組990元起活動促銷，全站下單再享99元加購霜降骰子牛，進一步盤點銷售狀況，最近兩週對比去年同期，烤肉相關食材業績成長近2倍，尤其烤肉組更有明顯提升，以家庭組4～6人烤肉組合銷售最佳，賣最好前3名分別是「【愛上新鮮】中秋頂級烤肉五星級選材海陸奢華14件組」、「【漢克嚴選_中秋嚴選】美國和鑽牛中秋進擊烤肉組」、「多肉團烤肉組合」；電烤盤買氣則成長約4倍，目前每日平均銷售約近千台。

▲烤肉帶動頂級食材和牛銷售，在家輕鬆燒烤，也要品嚐奢華美味。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

儘管有戶外禁烤令，從網購下單來看，居家烤肉風氣仍顯熱絡，中秋生鮮烤肉食材如龍蝦、鮮蝦等，Yahoo奇摩購物中心業績成長近2倍，頂級和牛與帝王蟹業績翻倍漲，momo購物網8月至今生鮮食材買氣年增突破1倍；PChome 24h購物觀察，9/1～9/13近兩週烤肉組搜尋量已有年成長突破3.5倍成長，熱銷價格帶落在1,000～2,000元之間，不過採買需求大幅翻轉，往年以8～10人大組數最受青睞，今年轉向以4～5人份小家庭為銷售主力。

▲「華得水產 中秋海陸烤肉10件組」持續熱銷。（圖／PChome 24h購物提供）

樂天市場也表示，今年烤肉食材訂單量約有38%成長，又以烤肉組最熱銷、3～5人份量接受度最高，與去年相比成長約有4成，像是台畜經典肉肉烤肉8件組，包含米其林推薦德式香腸、味好美聯名塔可五花肉串、人氣第一戰斧豬排等經典熱賣單品。

此外，買氣也有跟著疫情趨緩而推升現象，遠傳friDay購物指出，疫情讓民眾轉而居家「防疫烤肉」趨勢明顯，採購生鮮食材以小份、多品類為主，且反而較願意下手精緻食材，粗估購買單價較去年增加2～3成，估計今年烤肉食材組買氣有望超過去年。

▲高人氣的BRUNO電烤盤。（圖／台灣樂天市場提供）

除了烤肉食材組合，居家電烤盤銷售量也上揚，是今年中秋商機的另一重點，尤其是插電型最受青睞，不用生火，一開即烤，平日還能拿來當作加熱盤，便利性高，成為很多人在家烤肉首選，是近期網購的熱搜關鍵字，銷量最高飆3倍之多，其中，日本品牌、兼具多功能與美型的「BRUNO電烤盤」最受消費者喜愛，人氣高到一度秒殺斷貨，是多個平台的熱銷排行第一，其他平板型好入手的烤盤平均客單價多落在900～1,500元間。