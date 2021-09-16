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昆山中秋燈會16日點燈　「古鎮＋媽祖廟」打造沈浸式體驗新風格

▲2021海峽兩岸（昆山）中秋燈會。（圖／主辦單位提供）

▲2021海峽兩岸（昆山）中秋燈會16日正式舉行。（圖／主辦單位提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

2021海峽兩岸（昆山）中秋燈會今（16）日於水鄉古鎮周莊及開發區慧聚廣場同步點燈，展開為期1個月的主題活動。在周莊燈區除有3個主題展區花燈亮相外，還請到演員表演真人版「嫦娥奔月」，慧聚廣場展區則是有首度登場的「裸眼3D」全像投影技術打造的「昆山有戲」崑曲特色夜遊活動，讓遊客耳目一新。

▲2021海峽兩岸（昆山）中秋燈會。（圖／主辦單位提供）

周莊燈區結合水鄉、古鎮、田園江南等風格，打造水鄉古鎮、台灣老街、香村∙祁莊等三個主題展區，藉由傳統彩燈、數位科技與現代光影的交互運用，讓近百組燈飾扮靚「夜周莊」，提供遊客全新的沈浸式體驗。

此外，在周莊古鎮古牌樓入口處搭建的高6公尺「月滿中秋」燈組以「月滿中秋，闔家團圓」為主題，讓遊客發揮想像力，再加上以江南水鄉為範本搭建的場景裝飾舞台區，藉由真人表演「嫦娥奔月」，讓遊客在欣賞燈會之際，同步感受中國傳統文化的魅力。

▲2021海峽兩岸（昆山）中秋燈會。（圖／主辦單位提供）

至於在昆山媽祖廟前的慧聚廣場燈區共分為「兩岸情深」、「民俗風情」、「奇幻森林」、「昆山有戲」等四大主題燈區，結合「昆山有戲」的昆曲特色夜遊活動，首次融入IP概念，提高整體趣味性和互動性，打造沈浸式體驗氛圍。

▲2021海峽兩岸（昆山）中秋燈會。（圖／主辦單位提供）

為期1個月的燈會活動還包括兩岸文化交流及互動元素，周莊古鎮將憑藉文創光影造景，結合時下流行元素，創造夜間旅遊消費環境，分別在水鄉古鎮和台灣老街展區打造不夜周莊∙文創集和夜宴周莊∙美食集兩條創意市集路線及抖音挑戰賽、天涯明月刀&周莊聯名漢服發佈秀等「系列活動，緊抓年輕人眼球。

開發區慧聚廣場在活動期間也將舉辦「昆山媽祖杯」海峽兩岸青年花燈設計比賽、兩岸民俗文化交流匯演、2021年海峽兩岸全民棒壘球聯賽昆山站暨第十一屆「崑山媽祖杯」海峽兩岸慢速壘球賽等活動。

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