晶華中秋經典桌菜、日本和牛烤肉組　東森電視購物首賣

▲超澎派的「中秋烤肉組合」，整組只賣2,980元。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情再度拉警報，恰逢中秋佳節又即將到來，因應民眾可能減少外出至公眾場所、選擇宅在家防疫，東森購物與晶華酒店集團獨家合作推出「中秋桌菜組」及「烤肉箱組」， 讓吃貨們在家就能安心品嚐大廚掌杓的五星級料理。9/9（四）晚間23:00東森電視購物46台將獨家首賣「中秋桌菜組」。

台南晶英酒店的「晶英軒」，向來是熱愛道地港味的饕客口袋名單，蜜汁叉燒、海鮮羹都是傳統知名粵菜，這次東森嚴選台南晶英酒店五星主廚經選招牌菜，推出「珍饌頂級饗宴澎派組」，內容包含豉汁鳳爪、珠貝海鮮羹、蜜汁叉燒糯米糕、蔥燒豬助排、淮山蓮子燉雞等五道經典佳餚，其中「蜜汁叉燒糯米糕」是特選國產梅花豬肉，加以主廚秘制醬汁醃製燒烤，搭配Q濁水溪優質長糯米，以荷葉包裹後蒸炊，讓荷葉香滲入糯米與蜜汁叉燒，間交融出獨特美味。

▲淮山蓮子燉雞遵循古法精心熬煮，湯頭鮮美，肉質細嫩。（圖／東森購物網提供）

▲特選國產梅花豬肉，主廚秘制醬汁醃製燒烤，搭配Q濁水溪優質長糯米的蜜汁叉燒糯米糕。（圖／東森購物網提供）

「蔥燒豬助排」採用國產豬肉，嚴選一隻豬只取兩塊的肩胛排，搭配特製蔥燒醬長時間醃製燉煮，直至肉質軟嫩入味，鮮嫩的口感，醬香味鮮，令人鑽不絕口。晶華酒店出品的「珍饌頂級饗宴澎派組」五道經典佳餚，優惠給東森會員朋友只賣2,980元。

另推出「鹿兒島A5日本和牛海陸燒烤組」，鹿兒島A5和牛燒烤片選用日本進口A5頂級、僅佔整隻和牛2%的前腿部位，油花均勻，肉質Q嫩，最適合燒烤，以及美國翼板牛排，特色是油花分布均勻，肉質鮮嫩不油膩，其他食材包含選用台灣豬的大紅袍胡椒鹹豬肉、主廚獨家秘制醃醬的馬告椒鹽雞胸及草蝦，樣樣都是頂級食材，另外再搭配主廚秘製蔬果燒烤兩用醬，適合重口味的料理與燒烤類料理，整組回饋價只賣2,980元，中秋烤肉組合將在9/10（五）22:20東森電視購物第46頻道開賣，兩項商品也將在熊媽媽買菜網同步販售。