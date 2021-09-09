　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

晶華中秋經典桌菜、日本和牛烤肉組　東森電視購物首賣

東森購物與晶華酒店集團獨家合作推出「中秋桌菜組」及「烤肉箱組」（圖／東森購物網提供）

▲超澎派的「中秋烤肉組合」，整組只賣2,980元。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情再度拉警報，恰逢中秋佳節又即將到來，因應民眾可能減少外出至公眾場所、選擇宅在家防疫，東森購物與晶華酒店集團獨家合作推出「中秋桌菜組」及「烤肉箱組」， 讓吃貨們在家就能安心品嚐大廚掌杓的五星級料理。9/9（四）晚間23:00東森電視購物46台將獨家首賣「中秋桌菜組」。

台南晶英酒店的「晶英軒」，向來是熱愛道地港味的饕客口袋名單，蜜汁叉燒、海鮮羹都是傳統知名粵菜，這次東森嚴選台南晶英酒店五星主廚經選招牌菜，推出「珍饌頂級饗宴澎派組」，內容包含豉汁鳳爪、珠貝海鮮羹、蜜汁叉燒糯米糕、蔥燒豬助排、淮山蓮子燉雞等五道經典佳餚，其中「蜜汁叉燒糯米糕」是特選國產梅花豬肉，加以主廚秘制醬汁醃製燒烤，搭配Q濁水溪優質長糯米，以荷葉包裹後蒸炊，讓荷葉香滲入糯米與蜜汁叉燒，間交融出獨特美味。

東森購物與晶華酒店集團獨家合作推出「中秋桌菜組」及「烤肉箱組」（圖／東森購物網提供）

▲淮山蓮子燉雞遵循古法精心熬煮，湯頭鮮美，肉質細嫩。（圖／東森購物網提供）

東森購物與晶華酒店集團獨家合作推出「中秋桌菜組」及「烤肉箱組」（圖／東森購物網提供）

▲特選國產梅花豬肉，主廚秘制醬汁醃製燒烤，搭配Q濁水溪優質長糯米的蜜汁叉燒糯米糕。（圖／東森購物網提供）

「蔥燒豬助排」採用國產豬肉，嚴選一隻豬只取兩塊的肩胛排，搭配特製蔥燒醬長時間醃製燉煮，直至肉質軟嫩入味，鮮嫩的口感，醬香味鮮，令人鑽不絕口。晶華酒店出品的「珍饌頂級饗宴澎派組」五道經典佳餚，優惠給東森會員朋友只賣2,980元。

另推出「鹿兒島A5日本和牛海陸燒烤組」，鹿兒島A5和牛燒烤片選用日本進口A5頂級、僅佔整隻和牛2%的前腿部位，油花均勻，肉質Q嫩，最適合燒烤，以及美國翼板牛排，特色是油花分布均勻，肉質鮮嫩不油膩，其他食材包含選用台灣豬的大紅袍胡椒鹹豬肉、主廚獨家秘制醃醬的馬告椒鹽雞胸及草蝦，樣樣都是頂級食材，另外再搭配主廚秘製蔬果燒烤兩用醬，適合重口味的料理與燒烤類料理，整組回饋價只賣2,980元，中秋烤肉組合將在9/10（五）22:20東森電視購物第46頻道開賣，兩項商品也將在熊媽媽買菜網同步販售。

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
獨／警探訪澎恰恰大安區住處　驚「房子已經賣了」
快訊／五倍券官網9/22上線　記好「這網址」預約
29歲「打AZ沒發燒」以為穩了　過來人：24hrs開始搖滾
獨／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了
快訊／澎恰恰傳出失聯　臉書說話了
放颱風假機率激增！璨樹「路線驚悚」可能登陸
快訊／加碼8種優惠券　「藝Fun券、動滋券」用法一次看
快訊／五倍券適用範圍出爐　這些項目不能用！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

晶華中秋經典桌菜、日本和牛烤肉組　東森電視購物首賣

中秋烤肉美國肋眼＋帝王蟹腳尬天使紅蝦超高檔　網：哪家烤肉我馬上到！

【廣編】居家煮食新世代快速興起　抽取式廚房紙巾創新直立袋型易抽取

國民阿嬤陳淑芳「真實年齡曝光」　網友暴動求祕訣

節目直播中喝嗨「KID猛問緋聞」　吳卓源「可樂娜青檸」助興洩真實心聲

補班日小確幸！「4大超商」優惠一次看　咖啡飲品買1送1

頂呱呱全門市、麥當勞新北各店「停內用」！速食店防疫新規懶人包

新竹最美打卡地標！南寮「波光市集」夜晚點燈超迷人

新北「4大超商」全門市暫停內用！廁所維持不開放

只開放外帶！好市多、家樂福新北全門市明起「關閉座位區、停內用」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

璨樹「爆炸性發展」路徑肥恐穿台 暴風侵襲率破50%...估明晚海警！

晶華中秋經典桌菜、日本和牛烤肉組　東森電視購物首賣

中秋烤肉美國肋眼＋帝王蟹腳尬天使紅蝦超高檔　網：哪家烤肉我馬上到！

【廣編】居家煮食新世代快速興起　抽取式廚房紙巾創新直立袋型易抽取

國民阿嬤陳淑芳「真實年齡曝光」　網友暴動求祕訣

節目直播中喝嗨「KID猛問緋聞」　吳卓源「可樂娜青檸」助興洩真實心聲

補班日小確幸！「4大超商」優惠一次看　咖啡飲品買1送1

頂呱呱全門市、麥當勞新北各店「停內用」！速食店防疫新規懶人包

新竹最美打卡地標！南寮「波光市集」夜晚點燈超迷人

新北「4大超商」全門市暫停內用！廁所維持不開放

只開放外帶！好市多、家樂福新北全門市明起「關閉座位區、停內用」

台灣國際智慧能源週延12月8日開展　展覽規模成長30%創新高

夏普越南廠傳停工　公司急發4點聲明！

獨家／警探訪澎恰恰大安區住處　驚「他房子已經賣了」

iPhone 14將捨棄瀏海！傳採用螢幕下Face ID技術　機身、鏡頭也貼平

快訊／新竹縣市合併　蘇貞昌首表態：斟酌相關法制

極「纖」拿鐵變身小點心　有飽足感又低熱量

趙少康大讚蔣介石「反共巨人」　建議中正紀念堂改名「反共公園」

入校BNT殘劑得「送回醫院」　王欣儀批荒謬：應讓校園志工接種

打完AZ揭「全身最痛部位」嚇到！　宜蘭最速男崩潰：像倒車回來撞

房客退租留「恐怖大禮」！他一開門驚見「19狼蛛+1球蟒」嚇破膽

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

消費熱門新聞

限時3天！2大超商祭補班優惠

MOD影劇全享包一天不到10元　多螢觀賞全家同享

西雅圖咖啡全系列盒裝商品買一送一來了！

咖啡買1送1！4大超商補班優惠一次看

補班小確幸！超商特大杯咖啡下殺50元

摩斯肯德基停內用　速食店新規一次看

各大速食店「停內用」懶人包！

烤肉必備肋眼＋帝王蟹腳

中秋在家烤肉　電烤爐銷量升20%

亮哲搬「學童近視控制專用日拋」救兵　守護愛女靈魂之窗

新北「4大超商」全門市暫停內用

英文名「ROYCE」中一字送巧克力

吳卓源「可樂娜青檸」助興洩真實心聲

新北量販明起「關閉座位區、停內用」

更多熱門

相關新聞

雙鐵中秋61萬人不退票！鄉民怕歪：北漂仔成破口

雙鐵中秋61萬人不退票！鄉民怕歪：北漂仔成破口

Delta入侵新北社區，幼兒園群聚案累計23例，而板橋某社區大樓也爆出6例確診，目前已全面清空，引發人心惶惶。眼看中秋節剩不到兩周，雙鐵車票也賣出61萬張，卻仍沒有民眾退票，讓鄉民感到擔憂，「北漂仔會不會成為中秋節破口？」

烤肉有6類人　網：能看朋友人品　

烤肉有6類人　網：能看朋友人品　

「陽台烤肉恐罰10萬？」　網哀號：算室內還室外

「陽台烤肉恐罰10萬？」　網哀號：算室內還室外

中秋社區烤肉禁辦家戶最好不烤肉

中秋社區烤肉禁辦家戶最好不烤肉

河濱禁烤肉、但家裡不管？　柯文哲：政治就是這樣假掰

河濱禁烤肉、但家裡不管？　柯文哲：政治就是這樣假掰

關鍵字：

東森購物東森電視購物晶華中秋烤肉

讀者迴響

熱門新聞

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

今年威脅台灣最強颱風　璨樹最快今晚海警

AV女神確診！剛辦完室內活動「發燒降不下」

幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

璨樹大轉彎撲台！最新路徑圖曝

各地最快風雨時間出爐　最新風暴圈侵襲率達55%

「陽台烤肉恐罰10萬？」　網哀號：算室內還室外

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面