中秋烤肉要注意！營養師揭21款食材熱量：第一名70%都是油

▲烤肉時你最愛吃哪樣食材？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



生活中心／綜合報導

中秋節即將來臨，你已經採購好烤肉食材了嗎？營養師高敏敏在臉書粉專列出烤肉時常見的「21款食材熱量排行榜」，快來看看你愛吃的是不是熱量超高！

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▲營養師高敏敏列出烤肉時常見的21款食材熱量。（圖／高敏敏營養師提供）



熱量最高第一名是百頁豆腐 361kcal（一條185g），第二名是豬血糕 231kcal（一塊120g），第三名則是甜不辣174kcal（一串99g），高敏敏表示，加工品的熱量總是名列前茅，尤其百頁豆腐是營養師最害怕的，它是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，簡單來說就是黃豆+油，所以熱量及油脂含量才這麼高，光油脂就佔了整條熱量的70%，雖然好吃但真的要斟酌。

高敏敏指出，烤肉醬對大家來說也是不可或缺，但輕輕一刷就會增加大約23kcal+將近400mg的鈉含量，建議少沾醬、享用食物最原本的味道，也可以自製烤肉醬最健康，也建議多選擇原型食物 像是蔬菜、海鮮、低脂肉品，飲品可以搭配無糖茶，如果真的想喝啤酒，建議男生不超過2罐(1罐大約是330ml)，女生則不超過1罐。