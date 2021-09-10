　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中秋宅在家烤肉！電烤盤買氣翻倍漲　人氣款一度熱賣到斷貨

東森購物網中秋烤肉趴（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網9/10～9/12家電日活動，熱銷電烤盤限時最低699元起。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

往年中秋大街小巷總飄來陣陣香的烤肉味，今年因疫情關係，暫時聞不到了，尤其Delta病毒進入社區後，為避免擴散做好防疫，部分縣市已宣布不開放戶外烤肉，民眾改選擇在家烤肉過節，免生火、調理又方便的桌上型電烤盤，最近搶手到買氣翻倍成長，熱銷品牌更是一度賣到秒殺斷貨。

今年中秋節防疫過節，不少人準備好居家烤肉，帶動電烤盤成為大熱門，東森購物網觀察，目前每日平均銷售約近千台電烤盤，買氣成長約4倍，因5月中旬疫情爆發前，已提早備貨相關家電，因此還有現貨供應，9/10～9/12家電日促銷快閃，松井まつい無煙電烤爐、DANBY丹比雙溫控火烤兩用輕食鍋電烤盤、日本IRIS電烤盤等熱銷電烤盤，限時最低699元起，活動期間還有限定獨家價，預計本周將再引發一波搶購潮，部分商品僅剩少數現貨，隨時可能搶購一空。

疫情降低了許多人與人之間的互動，對於過節的儀式感變得更為重要，PChome 24h購物觀察，全站烤肉相關家電近一個月，8/30～9/5對比7/30～8/5，銷量增長超過1倍，顯見接下來中秋連假將帶動一波「宅烤肉」風潮；進一步分析，其中以「插電式烤盤」最受消費者青睞，日系美型外觀也是挑選重點，再來是簡易好入手的平價機種，熱銷價格帶約落於1,000～3,000元間，且因應現代小家庭居多，烤盤容納食材份量以5～8人份為主，熱銷品牌包含BRUNO、MOSH、麗克特、IRIS等，主打插電即可使用且功能多樣，較具話題性的BRUNO多功能烤盤，一推出隨即秒殺，榮登電烤盤界人氣首選。

網購烤肉用品（圖／業者提供）

▲麗克特多功能 BBQ 電烤盤，採鑄鐵風格設計添增食材質感及美味、擁有三段溫度選擇，加上隨附燒烤盤、平煎盤等不同配件，可自由運用在各式不同料理上，特價2,952元。（圖／PChome 24h購物提供）

網購烤肉用品（圖／業者提供）

▲架在瓦斯爐上就能用的日本金屬陶瓷雙層燒烤網。（圖／遠傳friDay購物提供）

插電式電烤盤雖不像傳統烤肉爐可隨意搬到戶外使用，但一開即烤，不用生火，平日更能拿來當作加熱盤，便利性超高，成為很多民眾在家烤肉第一選擇。遠傳friDay購物指出，站上「電烤盤」買氣較先前翻倍成長，部分熱門商品如BRUNO多功能電烤盤一度被買到斷貨，雖緊急調貨，但貨量也所剩不多，另推薦本月份才全新上市的Vitantonio電烤盤不但可以烤肉，還附上章魚燒專用烤盤，可以體驗自製章魚小丸子樂趣，現優惠現折1,000元。

►688元就能在家吃米其林美食！

ET快訊
快訊／明正常上班課？　高雄宣布了
快訊／綠島、蘭嶼明停班課！　全國停班課一次看
快訊／台南明正常上班課　全國停班課一次看
全台停班課一次看！嘉義縣明正常上班課　17縣市已宣布
璨樹襲台！陸海空異動懶人包　12公路擬預警封閉
全國停班課一次看！嘉義市明正常上班課　16縣市已宣布
機師兒Ct值11「如何守住沒爆開？」　網歸功1關鍵：很有用
強留兒子16年不讓他上課！單親媽曝原因　執行署出手了
全國停班課一次看！雲林、金門明正常上班課　15縣市已宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

誠品生活周慶「滿5千回饋1200」歷年最多　三創家電滿萬送千高回饋

中秋宅在家烤肉！電烤盤買氣翻倍漲　人氣款一度熱賣到斷貨

為了健康少吃白米飯？營養師解惑「均衡飲食才是重點」注重食安者建議可挑選有機米

疫情反覆百貨拚電商　比漾打出最強選物　微風推跨品牌美妝特惠

強颱璨樹逼進！全聯限時泡麵、生鮮促銷　超市量販拉高備貨1-3成

職場中秋送禮「三招收穫超強人緣」！范琪斐分享「頂級滋補禮品＋專屬問侯」輕鬆建立好交情

超商限定賣！日本人氣半熟起司塔變身「爆米花、薯片」了

東森農場開賣頭等獎「御用文旦」　張麗善四度站台王令麟力挺買氣熱烈

超商限定！COLD STONE酷樂杯、哈根達斯冰沙「買1送1」

網紅森田戰勝內心陰影　就靠「這一顆」走出不完美

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

林志炫跌落2m高台！跛腳也要爬回舞台　肌肉已經拉傷...「打擾觀眾」自責落淚

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！ 戴腳鐐頭套　狼狽影片瘋傳

墨西哥7.0強震！天空現「地震光」 狂搖將近1分鐘...民眾驚慌逃上街

女留負評與店家爆糾紛控遭關店內　氣吼「不是現行犯」業者出面澄清

孕妻不捨丈夫突離世「求助連線」她用儀器對話秒淚崩：我好想你

誠品生活周慶「滿5千回饋1200」歷年最多　三創家電滿萬送千高回饋

中秋宅在家烤肉！電烤盤買氣翻倍漲　人氣款一度熱賣到斷貨

為了健康少吃白米飯？營養師解惑「均衡飲食才是重點」注重食安者建議可挑選有機米

疫情反覆百貨拚電商　比漾打出最強選物　微風推跨品牌美妝特惠

強颱璨樹逼進！全聯限時泡麵、生鮮促銷　超市量販拉高備貨1-3成

職場中秋送禮「三招收穫超強人緣」！范琪斐分享「頂級滋補禮品＋專屬問侯」輕鬆建立好交情

超商限定賣！日本人氣半熟起司塔變身「爆米花、薯片」了

東森農場開賣頭等獎「御用文旦」　張麗善四度站台王令麟力挺買氣熱烈

超商限定！COLD STONE酷樂杯、哈根達斯冰沙「買1送1」

網紅森田戰勝內心陰影　就靠「這一顆」走出不完美

有七都就會有八都？　鄭寶清籲縣市合併該全面檢視調整

達飛宣布凍漲運價　10月1日美國線每大箱基本運費也不漲

MLB運彩分析／紅人vs紅雀　推薦紅雀受讓過盤

復賽前後落差大　潘威倫發現自身投球問題

不斷更新／全台停班課一次看！高雄等20縣市明正常上班課　蘭嶼綠島停班課

北市11日上午10時關水門　開放疏散門周邊紅黃線停車

快訊／高雄宣布9／11正常上班上課　颱風假無望「還是要補班」

金萬林檢測試劑需求再增！8月營收7025萬元、年增100.76％

新竹縣市合併？　邱奕勝：中央先把千億統籌款還給桃園人

味全龍簽下全數新秀　曹大帥之子曹祐齊簽約金400萬

消費熱門新聞

摩斯首次推出甜點「粉紅米漢堡」

限時3天！2大超商祭補班優惠

一串要價萬元「羅馬紅寶石」開賣

咖啡買1送1！4大超商補班優惠一次看

網紅森田靠一顆治痘　走出不完美

超商限定！COLD STONE酷樂杯買1送1

防強颱囤貨！超市祭泡麵生鮮促銷

超商限定！「鮮奶烤布丁」鋪滿焦糖片

爆料公社醫用口罩禮盒　神秘黑盒版獨家販售

超商開賣糖葫蘆、地瓜泥爆餡三明治

亮哲搬「學童近視控制專用日拋」救兵　守護愛女靈魂之窗

吳卓源「可樂娜青檸」助興洩真實心聲

MOD影劇全享包一天不到10元　多螢觀賞全家同享

補班小確幸！超商特大杯咖啡下殺50元

更多熱門

相關新聞

爆料公社醫用口罩禮盒　神秘黑盒版獨家販售

爆料公社醫用口罩禮盒　神秘黑盒版獨家販售

不管你有沒有加入「爆料公社」，大家一定都知道這個社團，讓大家上去發發廢文、抒發心情，今年在疫情下還推出爆款「神秘黑盒」，首度推出跨界聯名醫用口罩，精緻鐵盒包裝，在小三美日獨家販售。

車庫關下鐵門「中秋可烤肉嗎」　網驚恐怖後果

車庫關下鐵門「中秋可烤肉嗎」　網驚恐怖後果

台北中秋烤不烤？柯文哲：現在做判斷還太早

台北中秋烤不烤？柯文哲：現在做判斷還太早

陽台、頂樓、庭院能不能烤肉？ 　新北：踩「警戒紅線」接獲檢舉立即派員處理

陽台、頂樓、庭院能不能烤肉？ 　新北：踩「警戒紅線」接獲檢舉立即派員處理

秋刀魚貴雙倍！漁業署揭受4影響

秋刀魚貴雙倍！漁業署揭受4影響

關鍵字：

中秋節烤肉電烤爐

讀者迴響

熱門新聞

全台停班課一次看！台南市明正常上班課

新北到花東　都有機會放颱風假

再升三級「會有多慘」！鄉民曝3行業：死一大片

氣象局認證　這1區會放颱風假

Melody錄影開嗆《棒棒堂》鮪魚！

即／松山區某國中「全校停課」　家長驚：有學生確診

璨樹已過超級強烈颱風　李富城：周日全台風雨交加是難過的一天

鄧佳華實習第1天「雙手慘況曝」！

即／極速衝撞電桿「轎車斷2截」　男爆頭女拋車外慘死

23歲妹突腹痛！醫一扳…「爆臭起司瀑布」狂瀉秒驚呆

超肥雨傘節爬怪手　網：山神化身

為何全球都敗給Delta？重症醫：人類輸在撒謊

颱風假機率提高！最快午後發陸警

台北男友餐桌上「戰南北」　女大生丟臉分手

快訊／璨樹估「17:30發陸警」

更多

最夯影音

更多
11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭

11歲夏天近況曝光美翻了！　「暴風抽高」只差178cm夏克立一顆頭
見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

見笑轉生氣？女三寶違規迴轉被叭　騎士被斜瞪高EQ應對：下次小心喔

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

邵庭點外送「3000元肉桂捲變寶寶粥」！　怒轟「為何不接電話」：賭爛到極致

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

張雅琴大暴走！怒轟Delta機師「狗屎」　摩鐵趴趴走「當台灣人塑膠」：到底在幹嘛？

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

只顧滑手機！兒子求陪玩被忽略　小手怒拍「正中要害」爸痛苦哀號

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面