中秋宅在家烤肉！電烤盤買氣翻倍漲　人氣款一度熱賣到斷貨

▲東森購物網9/10～9/12家電日活動，熱銷電烤盤限時最低699元起。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

往年中秋大街小巷總飄來陣陣香的烤肉味，今年因疫情關係，暫時聞不到了，尤其Delta病毒進入社區後，為避免擴散做好防疫，部分縣市已宣布不開放戶外烤肉，民眾改選擇在家烤肉過節，免生火、調理又方便的桌上型電烤盤，最近搶手到買氣翻倍成長，熱銷品牌更是一度賣到秒殺斷貨。

今年中秋節防疫過節，不少人準備好居家烤肉，帶動電烤盤成為大熱門，東森購物網觀察，目前每日平均銷售約近千台電烤盤，買氣成長約4倍，因5月中旬疫情爆發前，已提早備貨相關家電，因此還有現貨供應，9/10～9/12家電日促銷快閃，松井まつい無煙電烤爐、DANBY丹比雙溫控火烤兩用輕食鍋電烤盤、日本IRIS電烤盤等熱銷電烤盤，限時最低699元起，活動期間還有限定獨家價，預計本周將再引發一波搶購潮，部分商品僅剩少數現貨，隨時可能搶購一空。

疫情降低了許多人與人之間的互動，對於過節的儀式感變得更為重要，PChome 24h購物觀察，全站烤肉相關家電近一個月，8/30～9/5對比7/30～8/5，銷量增長超過1倍，顯見接下來中秋連假將帶動一波「宅烤肉」風潮；進一步分析，其中以「插電式烤盤」最受消費者青睞，日系美型外觀也是挑選重點，再來是簡易好入手的平價機種，熱銷價格帶約落於1,000～3,000元間，且因應現代小家庭居多，烤盤容納食材份量以5～8人份為主，熱銷品牌包含BRUNO、MOSH、麗克特、IRIS等，主打插電即可使用且功能多樣，較具話題性的BRUNO多功能烤盤，一推出隨即秒殺，榮登電烤盤界人氣首選。

▲麗克特多功能 BBQ 電烤盤，採鑄鐵風格設計添增食材質感及美味、擁有三段溫度選擇，加上隨附燒烤盤、平煎盤等不同配件，可自由運用在各式不同料理上，特價2,952元。（圖／PChome 24h購物提供）

▲架在瓦斯爐上就能用的日本金屬陶瓷雙層燒烤網。（圖／遠傳friDay購物提供）

插電式電烤盤雖不像傳統烤肉爐可隨意搬到戶外使用，但一開即烤，不用生火，平日更能拿來當作加熱盤，便利性超高，成為很多民眾在家烤肉第一選擇。遠傳friDay購物指出，站上「電烤盤」買氣較先前翻倍成長，部分熱門商品如BRUNO多功能電烤盤一度被買到斷貨，雖緊急調貨，但貨量也所剩不多，另推薦本月份才全新上市的Vitantonio電烤盤不但可以烤肉，還附上章魚燒專用烤盤，可以體驗自製章魚小丸子樂趣，現優惠現折1,000元。