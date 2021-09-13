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在家自己烤！1元搶牛排、扇貝　超值海陸烤肉組千元有找

東森購物與晶華酒店集團獨家合作推出「中秋桌菜組」及「烤肉箱組」（圖／東森購物網提供）

▲超澎派的「鹿兒島A5日本和牛海陸燒烤組」，整組只賣2,980元。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

受到疫情影響，今年中秋宅家自己烤成為主流趨勢，隨著居家烤肉同食人數較少，消費者上網採購生鮮食材多挑4～6人份小份量、多品類主打，或選擇集合多樣食材的組合箱一次搞定最省事。瞄準烤肉商機，網購業者紛紛推出餐飲或燒烤名店的超值「烤肉組」，強調在家就能享受明星燒肉，另也精選頂級食材下殺1元銅板價輕鬆買來加菜。

東森購物網與晶華酒店集團獨家合作，一次推出中秋桌菜組及烤肉箱組，中秋防疫在家也能品嚐五星級料理。由大廚掌杓的「珍饌頂級饗宴澎派組」，包含豉汁鳳爪、珠貝海鮮羹、蜜汁叉燒糯米糕、蔥燒豬助排、淮山蓮子燉雞等5道經典佳餚，不用自己忙著張羅，下單後直送到家，輕鬆聚餐共享團圓之樂，優惠價只賣2,980元；「鹿兒島A5日本和牛海陸燒烤組」則是嚴選最適合燒烤的鹿兒島A5和牛前腿烤肉片，以及美國翼板牛排、台灣大紅袍胡椒鹹豬肉、馬告椒鹽雞胸及草蝦，樣樣都是頂級食材，再搭配主廚秘製蔬果燒烤兩用醬，整組回饋價僅2,980元，兩項商品也在熊媽媽買菜網同步販售。

今年各大餐飲品牌、燒烤名店紛紛推出「烤肉組合包」搶攻市場，食材走向頂級肉品或海陸雙享，又以4～6人的烤肉組合最熱銷，人氣夯品如王品集團嚴選中秋全牛烤肉禮盒、屋馬燒肉頂級燒肉烤肉組、昭和園中秋烤肉海陸超值組等，提供消費者輕鬆備料。

momo集結王品集團、黑橋牌、漢克嚴選、大成、台畜等40大品牌，提供約500款烤肉食材，包含一次購足的烤肉組合包，以及北海道4S生鮮干貝、美國PRIME皇冠級牛排、智利鮭魚切片等頂級生鮮肉品，推出「中秋烤肉攻略」即日開跑，9/21前眾多頂級肉品、老饕生鮮、嚴選醬料、甜品水果等5折起，指定商品消費滿額登記再享10% momo幣回饋。

網購中秋烤肉食材（圖／網購業者提供）

▲王品嚴選中秋全牛烤肉禮盒，活動價1,599元。 （圖／momo購物網提供）

網購中秋烤肉食材（圖／網購業者提供）

▲「胡同經典中秋組合」優惠價1,699元。（圖／蝦皮購物提供）

想烤肉又沒空採買食材，或是不知道烤肉該挑哪個部位，蝦皮購物精選各式燒烤福箱，把美味食材一次備齊，「小資極簡美味燒烤6件組」包含紐西蘭濕式熟成肋眼燒烤片、挪威薄鹽鯖魚切片、台灣極黑豚嫩肩骰，一箱搞定限時優惠價只要849元；鮮綠生活高cp值烤肉免運組，野生船凍透抽、午仔魚一夜干、生蠔與牛五花片的組合千元有找；以及攜手屋馬燒肉、胡同燒肉兩大名店推出經典獨家烤肉組合限定價。

9/17前還有頂級燒烤食材天天銅板價，不管是醃漬雞腿排、巴拉圭濕式熟成嫩肩牛排，還是海味十足的日本青森半殼扇貝、挪威鯖魚一夜干通通限時下殺1元，另外還有9元澳洲雪紋牛排、頂級智利鮭魚菲力、阿拉斯加秋鮭。

網購中秋烤肉食材（圖／網購業者提供）

▲貴族級海陸烤肉組2～4人份賣990元。（圖／遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物也推美食名店烤肉組，像美福推獨家中秋烤肉組合，集合美國CHOICE等級肋眼沙朗、無骨牛小排、菲力牛排等高檔肉品，現買就送牛排醬或毛豆；開丼也烤肉明星組，包含8包職人醃製肉品，即開即烤，還獨家加碼下單就送XL號大魷魚，限量200組；還有可吃到肉品海鮮的「貴族級海陸烤肉組」，2～4人份不到千元即可入手，「九宮格星級海陸燒肉五人團聚組」下單再送整尾鮮凍活透抽。

Pinkoi則有限時7天的「Pinkoi 肉肉肉！吃肉祭」，主打健康清爽吃，精選100%植物製成的新豬肉燒烤組與各式特級新鮮水產，網羅波士頓龍蝦干貝、海釣透抽等生鮮好料，9/14前消費899元享60元現金折抵優惠。另也針對一人食、小家庭族群，特選主題蔬菜箱、外銷級文旦及天然檸檬飲品，讓消費者在大口吃肉時，有多樣解膩、酵素水果可搭配，並能依照需求選購適合自己的份量。

►中秋節別忘了買這個

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