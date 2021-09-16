北部清晨大雨嚇人！對流回波圖曝　氣象局說原因

▲今晨5時雷達回波圖顯示，北部上空有對流發展。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（16日）清晨4、5時，北部突然下起一場大雨，驚醒不少睡夢中的民眾。對此，中央氣象局預報員劉沛滕表解釋，雖璨樹颱風已遠離，但北邊海面有西北風下來，加上西南風水氣較多，因此台灣海峽有對流發展。

「有和我一樣被吵醒嗎？」天氣風險公司總經理彭啟明在臉書說，今清晨在新竹以北到桃園，並延伸到新北、台北發展起來一個對流胞，突然下起一場大雨，應該把很多人從睡夢中吵醒，但雨勢不多，整體而言才10-30毫米；不過，突然發展起來的雨勢還是頗嚇人的，好在非常短暫。

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▼今晨0時至8時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



彭啟明表示，這種熱對流不見得是午後因為熱力發展起來的，有時候因為海陸風環流也會突然激發起來熱對流，夜晚或清晨也都有機會。

劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天是近期水氣相對比較多的一天，西半部不定時有些降雨，午後各地留意雷陣雨，其中山區、近山區平地雨勢會比較明顯，可能有局部大雨。

彭啟明說，而在菲律賓東方及南海的海面上仍有熱帶雲簇發展，也有低壓發展趨勢，預期在周日或到下周假期期間有颱風成長可能；但以目前高壓的位置及趨勢，縱使連假期間有颱風，對台灣也沒有直接影響，各位不必過度擔心，等到有熱帶性低氣壓生成再來觀察都還綽綽有餘。