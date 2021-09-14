打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼：求生慾超強

▲就是不登陸！璨樹颱風路徑離奇，引發網友熱議。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者邱晟軒／綜合報導

第14號颱風璨樹遠離台灣，朝東北移動，未來預計將影響日、韓。不過，原先預測將會貫穿台灣的璨樹颱風，最終僅擦邊球台灣東海岸，讓不少網友笑稱「台灣再開防颱防護罩」。如今，一張離奇的路徑圖更讓許多網友驚呆直呼染如是「郵輪式路線」，就是不會碰觸到陸地。

璨樹颱風自生成以來，就曾被機構預測有機會「貫穿台灣」，更被形容為近5年最強颱風；北北基於上周日（12號）也達成共識宣佈停班課，全力戒備防範強烈風雨，所幸最終颱風中心僅掃過東海岸擦邊球，並未對台灣造成太嚴重災害，就連中央氣象局長鄭明典也在臉書上發文直呼，「台灣真的有些幸運」。

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▲璨樹颱風路徑離奇，引發網友熱議。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

針對璨樹詭異的「不登陸路徑」，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（14日）就發文表示，「內建導航的璨樹，各種閃躲飄，就是不會登陸陸地，聰明的用路人，同時指出璨樹目前位於東海，近似滯留或亂飄，預計週四起才會逐漸加速，朝日韓間前進。」

該貼文曝光後，立刻引起許多網友紛紛笑稱，「打死不登陸，悠遊東北亞各國，採郵輪式路線的璨樹」、「上岸會染疫，打死不上岸」、「周遊列國的璨樹歐巴」、「璨樹牌掃地機器人」、「原來是璨樹號貨輪」、「這颱風有生命啊！不想撞陸地自殺」、「求生意志堅強」、「做颱風，也要做一個長命百歲的颱風」。