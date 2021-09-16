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今水氣最多！連3天大雨熱區曝　連假恐有「電母」颱風生成

天氣圖。（圖／氣象局）

▲劉沛滕提醒，西半部清晨至上午可能有一波降雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（16日）、周五午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣；最新各國模式模擬顯示，周日起南海有熱帶低壓或颱風發展，但不致影響中秋連假的天氣。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第15號颱風「電母」（Dianmu，大陸提供，指掌管雷電的電之母）。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天是近期水氣相對比較多的一天，西半部不定時有些降雨，清晨至上午可能有一波，午後各地留意雷陣雨，其中山區、近山區平地雨勢會比較明顯，可能有局部大雨。

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▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周五、周六水氣較減少，全台以午後雷陣雨為主，山區、近山區仍可能有局部大雨；由於太平洋高壓越來越強，周日後午後雷陣雨剩山區和少部分地區，其他地區為多雲到晴，但下周一、下周二台東可能有局部降雨。

至於近期是否可能有颱風發展，劉沛滕分析，每年9月正常有5點多個颱風生成，未來一周雖高壓偏強，但菲律賓東方海面到南海是低壓帶，雖目前沒明顯颱風生成訊號，但海溫滿適合熱帶低壓慢慢發展，得持續觀察。

▼午後防雷陣雨。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，輕颱璨樹仍在東海打轉徘徊，氣象局路徑潛勢預測圖顯示，周五、周六將侵襲日本西部，逐漸變性；最新各國模式模擬顯示，周日起南海有熱帶低壓或颱風發展，各國模擬結果雖不完全一致，但都距離台灣很遠且又朝中南半島前進，不致影響中秋連假的天氣。

吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周五各地晴朗、白天炎熱，午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣；清晨西南風與陸風輻合，西半部亦有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮指出，周六各地晴朗、白天炎熱，午後有對流發展，仍應注意較大雨勢；周日至下周三太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度以上，天氣穩定，只有山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，影響很小。

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