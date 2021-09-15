璨樹「內建導航」今仍滯留打轉　一路往北L型路徑圖曝

▲氣象局觀測，璨樹今上午8時中心位置，在上海東南東方420公里海面上。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

璨樹持續滯留打轉！中央氣象局觀測，第14號輕度颱風璨樹未來6小時近似滯留。天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋表示，璨樹目前位於上海東南東方約400公里海面上，今還會在該區域打轉滯留。

氣象局觀測，璨樹今天（15日）上午8時中心位置，在上海東南東方420公里海面上。氣象局預測，璨樹周四上午8時中心位置，在上海東方360公里海面上，等於又更靠近了上海。

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▲▼璨樹路徑呈現「L」型，從台灣東部近海通過，一路北上後，現在在上海外海滯留打轉。（圖／氣象局）



璨樹路徑呈現「L」型，從台灣東部近海通過，一路北上後，現在在上海外海滯留打轉。根據氣象局資料，璨樹過去移動時速4公里，未來6小時近似滯留，未來6-12小時向西緩慢移動，未來12-18小時向西北緩慢移動，未來18-24小時朝北北西，時速6公里，未來24-36小時朝北北東，時速12公里。

賴忠瑋說，璨樹颱風目前位於上海東南東方約400公里海面上，今還會在該區域打轉滯留，周四才將轉向朝東北方，往日本九州及朝鮮半島之間的海域通過。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書則指出，內建導航的璨樹各種閃躲飄，就是不會登陸陸地，是聰明的用路人；目前位於東海近似滯留或亂飄，預計周四起才會逐漸加速，朝日韓間前進。