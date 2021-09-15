大台北午夜雷陣雨原因曝　恐又有新颱「電母」！最快連假生成

▲吳德榮說，今晨紅外線雲圖顯示，輕颱璨樹已在東海，菲律賓東方海面有熱帶雲簇。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

大台北半夜大雷雨驚醒許多人！氣象專家吳德榮表示，最新各國模式大多模擬，菲律賓東方海面熱帶雲簇將逐漸發展，周日、下周一移入南海繼續發展成熱帶低壓或颱風，但不影響中秋連假的天氣。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第15號颱風「電母」（Dianmu，大陸提供，指掌管雷電的電之母）。

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▲▼北北基投大雨特報。（圖／氣象局）



氣象局預報員官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今、周四中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有雷陣雨，並有局部大雨發生機率；今晨北部也有些降雨，主要是風向有些輻合在海面上，陸地有些對流長起來，但白天就會好轉。

官欣平說，周五、周六太平洋高壓有些增強，天氣較穩定，中南部降雨緩和，各地以午後雷陣雨為主，其中西半部、東北部和其他山區有局部大雨發生機率；周日到下周二天氣更穩定，午後雷陣雨侷限在山區。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨4時紅外線雲圖顯示，輕颱璨樹已在東海，菲律賓東方海面有熱帶雲簇；最新各國模式大多模擬該熱帶雲簇將逐漸發展，周日、下周一移入南海繼續發展成熱帶低壓或颱風，結果雖不完全一致，但都距離台灣很遠且又向西，朝中南半島前進，不影響中秋連假的天氣。



吳德榮表示，今晨西半部有對流雲消長，帶來局部陣雨及雷雨；最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑，午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢，清晨西南風與陸風輻合，西南部亦有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮分析，周六各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑，午後有對流發展，仍應注意較大雨勢；周日至下周二中秋節太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度以上，應注意防曬、防中暑，天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，影響很小。

至於近期是否有颱風發展，官欣平指出，南邊海域一直可能有熱帶擾動生成，不過，現在看會不會影響台灣還有點早，部分預報有做出來，但參考而已，台灣天氣仍偏向高壓影響。