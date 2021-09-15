台南農改場推「水旱輪作」　新品種水稻達高效益

▲為配合大糧倉政策，臺南區農業改良場將調整水稻雙期作田區模式，今日在古坑鄉大自然莊園辦理「中間作水稻臺南19號有機栽培田間觀摩會」，介紹此栽培模式與農友分享說明。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為配合大糧倉政策，臺南區農業改良場將調整水稻雙期作田區模式，建立以雜糧作物為主而水稻為輔之創水旱新輪作模式，今（15）日在古坑鄉大自然莊園辦理「中間作水稻臺南19號有機栽培田間觀摩會」，介紹此栽培模式與農友分享說明。

臺南區農改場說明，此次利用本場育成的水稻新品種臺南19號的特性，生育日數約105天，早熟、稻穀產量穩定、米質優良、米飯帶有芋香味、稻穀耐貯藏性佳、抗葉稻熱病、抗倒伏能力良好且脫粒率適中等特色，可於5-8月生產作為中間作。

搭配早春種植大豆或甜玉米的水旱輪作，不僅減少雜草與病蟲害防治費用，且一期作種植大豆和玉米較同樣一期作種植水稻的用水量減少60-70%，節省水資源可緩解水資源日益不足的問題，又因水旱輪作亦可減少雜草與病蟲害防治費用，經濟效益實不亞於雙期作水稻田。

▲臺南區農改場育成的水稻新品種臺南19號的特性，生育日數約105天，早熟、稻穀產量穩定、米飯帶有芋香味、稻穀耐貯藏性佳、抗葉稻熱病、抗倒伏能力良好且脫粒率適中等特色。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺南區農改場表示，以此次觀摩會示範區大自然莊園之有機栽培為例，甜玉米-華珍的含苞葉鮮果穗每公頃產量為1萬3476公斤，以有機市場的每公斤37元計價，每公頃收益49萬8612元。加上轉契作及農業環境基本給付獎勵金3萬元，總收益每公頃達52萬8612元，扣除田間作業生產成本其每公頃淨收益為26萬9012元。

早春大豆(黑豆)臺南11號有機栽培每公頃產量2千550公斤，以莊園有機黑豆售價每公斤200元，收益約51萬元，加上大豆轉契作獎勵金及農業環境基本給付每公頃6萬5000元，扣除每公頃生產成本25萬8500元，淨收益為每公頃31萬6500元。

臺南區農改場強調，藉由此次觀摩會介紹有機田區之中間作水稻臺南19號以及與黑豆臺南11號或甜玉米華珍之新輪作制度，歡迎有興趣農友或民眾踴躍參加，對品種、栽培及輪作管理環節若有任何的問題，也歡迎與臺南區農業改良場研究人員聯絡。

▲臺南區農改場強調，藉由此次觀摩會介紹有機田區之中間作水稻臺南19號以及與黑豆臺南11號或甜玉米華珍之新輪作制度，歡迎有興趣農友或民眾踴躍參加。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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