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女屍藏小黃慘況曝！如木乃伊「完全沒血可抽」　今解剖查死因

▲▼雲林西螺婦失蹤50天，陳屍計程車後車廂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮中山路公有停車場腹地大，長期車流出入複雜，計程車停放於此逾月，無人發現其中竟有女屍。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮一名58歲的蘇姓婦人失蹤多日，在警方尋獲其失溫死亡的鄭姓男友後相隔近月，13日於西螺鎮一處停車場找到鄭男租賃計程車，並在後車廂發現蘇婦遺體。蘇婦遺體嚴重腐爛，甚至因連日高溫呈現乾化狀況，今日雲林地檢署檢察官會同法醫解剖釐清死因，公布結果。

藏放蘇婦遺體的該計程車為鄭男長期租用，車籍並無異常，西螺警方9月13日發現計程車就停在中山路公有停車場內，接近查看前車廂無異常，但後車廂有些微異味散出，隨即於後行李箱內發現蘇女遺體，通知警察局鑑識科協助採證，並通知家屬到場指認，按推算，鄭男8月16日被發現死亡，若其生前涉案，載屍小黃應已停放逾一個月。

▲▼雲林西螺婦失蹤50天，陳屍計程車後車廂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方將計程車移至他處進一步採證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，遺體在後車廂並未有塑膠袋隔層，但屍水未留出車外以致無人發覺，後車廂中是否以行李箱裝著遺體，警方不願透露。僅可知發現遺體時外觀已難辨認，疑因連日高溫有乾化情況，蘇女家屬是經衣服及周邊遺物才確認死者身份，蘇女女兒神情哀傷心情低落，希望檢警早日釐清母親死亡真相。

▲▼雲林西螺婦失蹤50天，陳屍計程車後車廂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲按推算，鄭男8月16日被發現死亡，若其生前涉案，載屍小黃應已停放逾一個月。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署今說明，有關於計程車內發現之死者，經本署檢察官程慧晶會同法醫於今日上午10時前往解剖，發現死者身體腐敗嚴重，無法立即確認明顯死因，須待法醫後續進行相關詳細之檢驗鑑定釐清，因此，確切死因仍需採集相關器官檢體送進一步研究，待法醫研究所之解剖鑑定報告才能進一步確認。

雲林地檢署檢察官吳文城表示，遺體腐敗相當嚴重，外觀已木乃伊化，整體焦黑及乾掉，法醫完全抽不到血液，只能採集毛髮、皮膚等檢體，送至法醫研究所進一步鑑定釐清。檢方指出，因犯罪嫌疑人也已死亡，檢方目前僅能從屍體狀況推判，目前因無直接證據，仍持續指揮警方了解計程車使用情形去比對鄭男實際使用時間，並調閱計程車可能行經的路段監視器逐一推算時間序。

▲雲林縣蘇姓婦人失蹤月餘，桃園大溪分局在接獲報案指稱，疑似涉案鄭姓男子陳屍在轄區某雞舍內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園大溪分局在接獲報案指稱，疑似涉案鄭姓男子陳屍在某雞舍內。（圖／記者沈繼昌翻攝）


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