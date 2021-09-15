霧峰燙平再推進7公里　中市建設局打造安全用路環境

▲台中市政府建設局於9月啟動燙平作業。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市長盧秀燕持續建構台中友善道路環境，其中霧峰區新厝路、柳豐路、豐正路為當地重要聯絡道路，銜接省道台3線及霧峰、南勢工業區、亞洲大學及亞大醫院等重要地點，在長期且高度使用下導致路面龜裂、不平，在建設局積極努力下於9月啟動燙平作業，預計11月完成整體燙平作業，改善長度達7.16公里，提升道路品質和整體舒適度。

建設局長陳大田表示，建設局持續推動燙平專案、爭取前瞻補助，此工程於4月成功獲得公路總局補助計畫經費約3千3百萬元，配合燙平的溝牆加高等路面附屬設施齊平作業於9月進場執行，施工前更多次與管線單位會勘，先行辦理孔蓋調降作業，以下地率達7成為目標執行，目前已陸續完成道路孔蓋降埋等前置。

陳局長進一步說明，台中市屯區日益發展，為擴大都市規模，締造多處生活圈，市府透過改善道路品質，讓用路人享有更安全的用路環境，同時也擴展屯區生活圈向外吸磁發展經濟，對此建設局除霧峰外，也主動爭取屯區其他區域燙平前瞻經費，大里區已獲營建署補助益民路一段路段燙平補助計畫經費約3千萬元，持續打造台中幸福路。

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