一家6口確診　霧峰快炒店「不明感染源」可能找到了

▲「一品現炒餐廳」日前清消。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市霧峰「一品現炒餐廳」一家六口的家庭群聚感染，至今感染源不明。經市府持續疫調，高度懷疑感染源可能為44歲快炒店老闆（案10867）的60歲友人（案2959），因兩人曾一起吃飯，而該友人有萬華活動史。

案10654、10867、10868、10869、10980和10981為霧峰區家庭群聚感染，其中老闆、41歲老闆妻子（案10654）均於餐廳工作。老闆妻在餐廳5/21至5/23店休及5/24開業後，未至店裡幫忙，5/30出現症狀並到診所就醫，6/2至醫院採檢後確診。

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▼霧峰快炒店群聚案。（點圖可放大／台中市政府）

老闆因無新冠肺炎相關症狀，5/21至5/23店休在家，5/24餐廳開始營業，6/1、6/2早上至霧峰區光復新村市場取貨，6/1也曾至建國市場停車場取貨，因妻子6/3確診，匡列採檢後確診。除了夫妻確診，另還傳染給4名家人，一家共六口確診。

該起家庭群聚至今感染源不明，《聯合報》報導，經市府持續疫調，高度懷疑感染源為快炒店老闆的60歲友人，因兩人曾在5/13一起吃飯。而該友人5/12曾與妻開車到台北市萬華，停留龍山寺、廣州街等地區，當天回台中，5/15出現症狀、5/19採檢、5/20確診，住院治療中。